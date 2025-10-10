Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Крутая экономия: минфин — с подробностями о новом госбюджете

10 октября, 2025 11:57

Новости Латвии

Scanpix/ Andriy Popov

Дефицит государственного бюджета Латвии на следующий год запланирован на уровне 3,3% от ВВП, сообщил министр финансов Арвилс Ашераденс в пятницу на заседании Национального совета трехстороннего сотрудничества.

По его словам, расходы консолидированного совокупного бюджета в 2026 году запланированы в размере 17,945 млрд евро, а доходы бюджета - 16,064 млрд евро.

В то же время ВВП Латвии в 2026 году прогнозируется на уровне 43,953 млрд евро.

По прогнозам, в следующем году государственный долг достигнет 55 % ВВП.

Ашпераденс подчеркнул, что общие расходы правительства в следующем году снизятся до 47 % ВВП по сравнению с 47,5 % ВВП в этом году. В то же время расходы на оборону будут расти на фоне снижения общих расходов.

Кроме того, в следующем году расходы четырех министерств увеличатся, а всех остальных - уменьшатся, отметил Ашераденс.

В целом расходы в следующем году будут сокращены на 171 миллион евро. На приоритетные меры выделено 693,5 млн евро, в том числе 448,3 млн евро на оборону и безопасность.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

20:03

Важно

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

19:04

Важно

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

18:52

Спорт

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

18:49

Важно

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

18:34

Важно

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке

18:31

ЧП и криминал

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Ужин с монархами: Латвию посетят король и королева Дании

18:29

Новости Латвии

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

