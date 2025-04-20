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Круизные суда возвращаются; много ли заработает Рига?

tv3.lv 20 апреля, 2025 09:15

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Фото press.lv

Этим летом в Рижском порту круизные суда будут появляться чаще: их число по сравнению с прошлым сезоном увеличится почти на треть. Отрасль во всем мире возродилась после упадка, вызванного пандемией, и страны Балтии привлекательны для путешественников из-за рубежа. Однако в сфере гостеприимства особой эйфории незаметно. Конечно, хорошо, что туристы пьют пиво и покупают сувениры, но настоящий рывок вызвало бы возобновление паромного сообщения, говорится в публикации TV3 Ziņas.

На этот год в Рижском порту заявлено 85 визитов круизных судов - почти на 30% больше, чем в прошлом году. На следующий год уже забронировано 90 визитов. Первый из них состоялся в феврале, но основной поток приходится на теплое время года.

Заместитель управляющего Рижским свободным портом Эдгар Суна рассказывает: "В среднем судно проводит в порту один день, традиционно его пребывание начинается рано утром - в восемь, в девять. Рижане его видят, когда едут на работу. Суда причаливают вблизи исторического центра. Пассажиры проводят в городе семь-восемь часов. Однако наблюдается и положительная тенденция: часть судов остается на ночь, проводит в Риге два дня - это связано с обширным предложением экскурсий по столице".

Однако для рижских рестораторов эта новость не является многообещающей. Паромное сообщение так и не восстановилось, но именно паромы из Скандинавии в Ригу везли тех, кто тратил больше всего денег, ночевал в гостиницах и гулял в ресторанах.

Президент Латвийского общества ресторанов Янис Ензис поясняет: "Экономический вклад не столь существенный, так как на круизных судах кормят и пассажиры там же ночуют - эти гости в отелях не останавливаются. В лучшем случае они купят какой-нибудь сувенир, посетят барчик, выпьют пива. Нет такого сильного влияния, как у восстановленного паромного сообщения, на что отрасль жалуется уже несколько лет. Мы надеемся, что в Ригу вернутся паромы, которые пропали во время ковида".

Регулярное паромное сообщение из Риги прекратилось в 2020 году, и Tallink его возобновлять не планирует. Многое изменила и российско-украинская война - раньше из Риги в Швецию на пароме часто путешествовали белорусы, но теперь, даже если сообщение восстановилось бы, эта категория пассажиров утрачена полностью. Неофициально было также озвучено, что страны Балтии перестали быть привлекательными для скандинавов из-за геополитической угрозы со стороны России.

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