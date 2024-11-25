Круглый ноль? Подаренные Риге скульптуры вызывают вопросы и ассоциации. ВИДЕО

На этот раз новые памятники были подарены городу банком Swedbank. Всего их пять. В Агенскалнасе, на Закюсале, в Чекуркалнсе, на Саркандаугаве и в Плявниеках.

Все пять объектов вызывают вопросы. Видимо по этой причине, к каждому из них прилагается аудио история, которую можно скачать при помощи QR-кода, установленного на памятнике.

Объект в Плявниеках называется - "Ответственность". Он призван задуматься о том: "Что есть мои действия в масштабах человечества? Это может показаться каплей в океане, но океан состоит из капель".

Больше всего вопросов вызвал пустой круг или ноль на Закюсале, который на деле оказался арт-объектом под названием "Умеренность | Проблема поиска золотой середины".

На Саркандаугаве и вовсе установили металлическую рамку и примкнувший к ней круг. Её философское название - "Мудрость | Всеобщий друг и объект философской привязанности".

Самым эстетичным и осмысленным, по мнению публики, оказался объект в Чекуркалнсе - "Храбрость | Не нужно быть большим, чтобы быть храбрым".

Половинка сферы в Агенскалнсе обозначает: "Справедливость | основа хорошего общества".

Swedbank на своей странице поясняет, что арт-объекты были созданы в сотрудничестве со студией дизайна H2E и известными философами. Инициатор проекта – Swedbank, его авторы – дизайн-студия H2E, ландшафтная мастерская ALPS и философы Игорь Губенко, Мара Рубене, Игорь Шуваев, Элла Буцениеце, Гинтс Грубе, Ева Йохансоне, Арно Титов и Паула Люция Леиня, а также историк Рудольфс Рейнис Витолиньш.

"Дарёному коню в зубы не смотрят, но искусством это назвать сложно", - отметили люди в комментариях.

"Уже хорошо, что не танк", - шутили в соцсетях.

"Саркандаугава -- дети надеялись, что к трубам качели подвесят. Как-то не филосовствуется, глядя на бесполезные сооружения. Хорошо хоть блестят пока конструкции", - делятся люди.

"А на Закюсале вместо этого объекта лучше бы установили нормальный туалет и раздевалки", - подвели итог местные жители.