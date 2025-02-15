Кровавая драма на Бривибас гатве: пьяный мужчина ударил подругу ножом в живот и грозил убить соседку

Жительница Юглы изрядно испугалась, увидев своего соседа с двумя ножами в руках. В тот момент она курила во дворе, у подъезда. Она вряд ли ожидала, что дальше события пойдут, как в фильме ужасов: мужчина погнался за ней и пригрозил убийством. К счастью, кто-то из жильцов дома увидел это жуткое зрелище в окно и сообщил в полицию.

На место происшествия немедленно прибыли стражи закона из батальона специального назначения Госполиции и сразу же задержали агрессора, как сообщила представитель Госполиции Гита Гжибовска.

Задержанный явно был в состоянии сильного алкогольного опьянения и к тому же заявил, что убил человека. Полицейские, прибыв по адресу, где проживает мужчина, заметили в подъезде в большом количестве кровь, следы которой вели к квартире задержанного, но там никого не оказалось. Выяснилось, что незадолго до этого он вместе с подругой употреблял алкоголь и ударил свою возлюбленную ножом в живот. Ей удалось убежать и обратиться за помощью к медикам.

"В связи со случившимся начат уголовный процесс по двум эпизодам, квалифицированным как попытка убийства. К подозреваемому применена мера пресечения - взятие под стражу", - информирует Гжибовска.

47-летний мужчина ранее уже совершал административные правонарушения, причем причиной послужила именно его любовь к крепким напиткам. В его организме обнаружено 2,42 промилле алкоголя.