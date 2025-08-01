Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

Крестьяне в шоке: планы по отчуждению их земли на границе — еще в разработке, а они уже столкнулись с проблемами

Редакция PRESS 1 августа, 2025 21:24

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

В целях обеспечения мер для государственной безопасности в восточном приграничном регионе планируется изъятие в общей сложности до 2000 гектаров земли, половина из которых в настоящее время принадлежит частным землевладельцам и фермерам, которые пока не проинформированы о том, что это будут за земли и каков размер компенсации. Фермеры чувствуют себя заложниками, жалуются на отсутствие коммуникации и отмечают, что банки воспринимают земли в приграничном регионе как обузу при получении кредита, пишет LSM.

Сейм планирует рассмотреть законопроект о создании противомобильной инфраструктуры для военного укрепления восточной границы только осенью. С каждым владельцем земли, которую будут отчуждать - переговорят лично. Однако фермеры отмечают, что это следует обсудить до принятия закона, чтобы предприниматели и землевладельцы приграничных территорий могли планировать своё будущее в и без того непростых условиях.

«Всё хозяйство и мы теперь в 30-километровой зоне», — говорит Алексей Иванов из деревни Фелицианова Лудзенского района. Он депутат местного самоуправления, а также занимается зерновым хозяйством, управляя чуть более чем 500 гектарами земли. Вся его земля, согласно законопроекту о создании противомобильной инфраструктуры, разработанному Министерством обороны, находится на территории, где в общей сложности около 1000 гектаров земли могут быть изъяты у собственников для обеспечения мер государственной обороны.

«Последнее, что я слышал в социальных сетях, — это 200 евро, 100 евро за какие-то участки. Невозможно понять, думайте, что хотите. Никто не объясняет — какие участки, какие кадастры, что будет изъято, как всё это будет происходить. Сейчас мы строим новую кузницу со всеми бункерами, и тоже в 30-километровой зоне», — говорит Иванов.

Хотя министры и другие высокопоставленные государственные чиновники в последнее время довольно часто посещают приграничный регион, местных жителей и землевладельцев на переговоры не приглашают.

В то же время Иванов не уверен, что на решения можно как-то повлиять. «Хотелось бы знать, например, нужно ли нам приводить в порядок поля, которые не до конца расчистили вдоль границы, или не нужно делать этого сейчас, зная, что их у нас отберут», — говорит землевладелец.

В Фелицианово в самом центре села, в бывшей промзоне, уже возвели груды бетонных ежей, но в остальном работа по возведению оборонительных сооружений едва заметна. Иванов объясняет это болотами, характерными для этой стороны границы. «Там ничего не нужно размещать, никакая техника не пройдёт», – добавляет он.

«По понедельникам около десяти машин везли понтоны в Криванду, сложно понять, куда их везли, где в болотах Криванды их можно поставить», — говорит, уже год наблюдающий за работами по укреплению границы, фермер Айварс Тронс из Луцмуйжи, что относительно недалеко от Лудзы.

Он не видит особого смысла в строительстве понтонных мостов на болотистых участках, считая это скорее имитацией какого-либо мероприятия за большие деньги.

Вместе со своим сыном Ритварсом он управляет более чем 1000 гектарами земли в двух фермерских хозяйствах в приграничной зоне, где выращивает зерновые и семена трав. Хозяйство также оказывает различные услуги и занимается металлообработкой. Неясно, коснётся ли их новый законопроект.

«Поскольку мы находимся в 30-километровой зоне, это нас затрагивает, но сможет ли государство выкупать землю у частных лиц по рыночной стоимости, а не по критериям, установленным государством?» — делится своими мыслями Тронс.

Местные фермеры заметили, что скандинавы, владеющие землей на границе, уже некоторое время распродают свои участки там. Ритварс и Айварс считают, что это, скорее всего, связано с потенциальными проблемами, которые могут возникнуть из-за введения мер противомобильности. "Потому что они понимают, что если они не продадут землю, то ее стоимость упадет. Кто будет покупать что-либо в зоне конфликта?"

Сами они не думают о расширении, поскольку в нынешних условиях невозможно планировать деятельность даже на два года вперёд. «Без серьёзной необходимости инвестировать в приобретение земли сейчас... нет», — говорит Айварс Тронс.

В Балтинаве, Балвского края, прямо на границе, находится одно из крупнейших фермерских хозяйств этой стороны. Гунтарс Барткевич вместе со своим сыном объединил несколько фермерских хозяйств и компаний и в настоящее время управляет более чем 5000 гектаров земли в Балвском и Лудзенском краях.

Хозяин, дающий работу 50 местным жителям, признаёт, что последние годы были непростыми: погодные условия, экономический спад, катастрофически низкие цены на зерно на бирже. «В то же время минеральные удобрения и средства защиты растений дорожают, экономическая ситуация плачевная. Теперь нам приходится жить без инвестиций – мы не можем купить ни техники, ничего. Приходится затянуть пояса и просто выживать. Режим выживания», – заключает Барткевич.

Однако самая большая проблема для крупного фермера в последнее время – это стремительное падение стоимости земли в приграничном регионе.

«Когда вы обращаетесь в банк за кредитом, земля с рыночной стоимостью 4000 евро оценивается в 1700 евро за гектар. И оправдывают это тем, что это обременение, что действует программа противомобильности», – говорит владелец.

В такой ситуации могут возникнуть проблемы не только с получением новых, но и с уже имеющимися кредитами.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 53 реакций
Комментарии (0) 53 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:25 24.08.2025
Латвия: партии по осени считают…
Sfera.lv 10 минут назад
Турция: у американцев отобрали посольство
Sfera.lv 6 часов назад
Литва: шаг за шагом к достижению цели
Sfera.lv 8 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
Министр Чударс: будущее Латвии зависит от регионов
Bitnews.lv 1 день назад
ЕC: туристов приглашают в «спальные» автобусы
Sfera.lv 2 дня назад
Латвия: полицейский на час
Sfera.lv 2 дня назад
Латвия: Саласпилс — «кладезь» кадмия
Sfera.lv 3 дня назад

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Читать
Загрузка

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать