Крестьяне в шоке: планы по отчуждению их земли на границе — еще в разработке, а они уже столкнулись с проблемами

Сейм планирует рассмотреть законопроект о создании противомобильной инфраструктуры для военного укрепления восточной границы только осенью. С каждым владельцем земли, которую будут отчуждать - переговорят лично. Однако фермеры отмечают, что это следует обсудить до принятия закона, чтобы предприниматели и землевладельцы приграничных территорий могли планировать своё будущее в и без того непростых условиях.

«Всё хозяйство и мы теперь в 30-километровой зоне», — говорит Алексей Иванов из деревни Фелицианова Лудзенского района. Он депутат местного самоуправления, а также занимается зерновым хозяйством, управляя чуть более чем 500 гектарами земли. Вся его земля, согласно законопроекту о создании противомобильной инфраструктуры, разработанному Министерством обороны, находится на территории, где в общей сложности около 1000 гектаров земли могут быть изъяты у собственников для обеспечения мер государственной обороны.

«Последнее, что я слышал в социальных сетях, — это 200 евро, 100 евро за какие-то участки. Невозможно понять, думайте, что хотите. Никто не объясняет — какие участки, какие кадастры, что будет изъято, как всё это будет происходить. Сейчас мы строим новую кузницу со всеми бункерами, и тоже в 30-километровой зоне», — говорит Иванов.

Хотя министры и другие высокопоставленные государственные чиновники в последнее время довольно часто посещают приграничный регион, местных жителей и землевладельцев на переговоры не приглашают.

В то же время Иванов не уверен, что на решения можно как-то повлиять. «Хотелось бы знать, например, нужно ли нам приводить в порядок поля, которые не до конца расчистили вдоль границы, или не нужно делать этого сейчас, зная, что их у нас отберут», — говорит землевладелец.

В Фелицианово в самом центре села, в бывшей промзоне, уже возвели груды бетонных ежей, но в остальном работа по возведению оборонительных сооружений едва заметна. Иванов объясняет это болотами, характерными для этой стороны границы. «Там ничего не нужно размещать, никакая техника не пройдёт», – добавляет он.

«По понедельникам около десяти машин везли понтоны в Криванду, сложно понять, куда их везли, где в болотах Криванды их можно поставить», — говорит, уже год наблюдающий за работами по укреплению границы, фермер Айварс Тронс из Луцмуйжи, что относительно недалеко от Лудзы.

Он не видит особого смысла в строительстве понтонных мостов на болотистых участках, считая это скорее имитацией какого-либо мероприятия за большие деньги.

Вместе со своим сыном Ритварсом он управляет более чем 1000 гектарами земли в двух фермерских хозяйствах в приграничной зоне, где выращивает зерновые и семена трав. Хозяйство также оказывает различные услуги и занимается металлообработкой. Неясно, коснётся ли их новый законопроект.

«Поскольку мы находимся в 30-километровой зоне, это нас затрагивает, но сможет ли государство выкупать землю у частных лиц по рыночной стоимости, а не по критериям, установленным государством?» — делится своими мыслями Тронс.

Местные фермеры заметили, что скандинавы, владеющие землей на границе, уже некоторое время распродают свои участки там. Ритварс и Айварс считают, что это, скорее всего, связано с потенциальными проблемами, которые могут возникнуть из-за введения мер противомобильности. "Потому что они понимают, что если они не продадут землю, то ее стоимость упадет. Кто будет покупать что-либо в зоне конфликта?"

Сами они не думают о расширении, поскольку в нынешних условиях невозможно планировать деятельность даже на два года вперёд. «Без серьёзной необходимости инвестировать в приобретение земли сейчас... нет», — говорит Айварс Тронс.

В Балтинаве, Балвского края, прямо на границе, находится одно из крупнейших фермерских хозяйств этой стороны. Гунтарс Барткевич вместе со своим сыном объединил несколько фермерских хозяйств и компаний и в настоящее время управляет более чем 5000 гектаров земли в Балвском и Лудзенском краях.

Хозяин, дающий работу 50 местным жителям, признаёт, что последние годы были непростыми: погодные условия, экономический спад, катастрофически низкие цены на зерно на бирже. «В то же время минеральные удобрения и средства защиты растений дорожают, экономическая ситуация плачевная. Теперь нам приходится жить без инвестиций – мы не можем купить ни техники, ничего. Приходится затянуть пояса и просто выживать. Режим выживания», – заключает Барткевич.

Однако самая большая проблема для крупного фермера в последнее время – это стремительное падение стоимости земли в приграничном регионе.

«Когда вы обращаетесь в банк за кредитом, земля с рыночной стоимостью 4000 евро оценивается в 1700 евро за гектар. И оправдывают это тем, что это обременение, что действует программа противомобильности», – говорит владелец.

В такой ситуации могут возникнуть проблемы не только с получением новых, но и с уже имеющимися кредитами.