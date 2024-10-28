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Крепитесь, скоро станет легче! Министр экономики обнадёжил бизнес — не весь, конечно

© LETA 28 октября, 2024 20:42

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В следующем году те, кто работает в индустрии гостеприимства, почувствуют прямое влияние изменений налогов на труд, заявил сегодня министр экономики Виктор Валайнис (крайний справа) после встречи по сотрудничеству коалиции.

Говоря о требовании индустрии гостеприимства снизить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) до 12% для услуг общественного питания, Валайнис подчеркнул, что вопрос НДС не поднимался во время работы над бюджетом, а основное внимание было уделено снижению налогов на труд, что также положительно скажется на индустрии гостеприимства.

Он допустил, что в обозримом будущем может быть представлена концепция, но это будет не в контексте бюджета следующего года. Он также подчеркнул, что с представителями сектора будут продолжены дискуссии о возможных улучшениях.

Уже сообщалось, что индустрия ресторанов, кафе и гостиниц по всей Балтии 31 октября планирует провести акцию протеста против налогового бремени. В Латвии акция протеста пройдет перед зданием парламента, в Литве протестующие соберутся перед Домом правительства, а в Эстонии акция протеста пройдет во всех ресторанах.

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