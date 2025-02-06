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Кремль впервые признал контакты с Трампом по войне в Украине

© Deutsche Welle 6 февраля, 2025 08:06

Мир

Россия и США в настоящий момент контактируют "по линии отдельных ведомств" по вопросу завершения войны в Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. От уточнения деталей от воздержался.

Россия и США в настоящее время контактируют по вопросу завершения войны в Украине, заявил российским журналистам в среду, 5 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, это общение идет "по линии отдельных ведомств". "Контакты… действительно есть, и в последнее время они интенсифицировались. Но каких-то других деталей я вам сказать не могу", - цитирует Пескова издание The Moscow Times (МТ).

Тем самым Песков косвенно подтвердил заявление американского президента Дональда Трампа, что администрация США ведет с Москвой переговоры об урегулировании войны в Украине. Трамп тремя днями ранее сказал, что такие переговоры - как с Москвой, так и с Киевом - проходят "довольно хорошо". До этого американский телеканал CNN сообщал, что Дональд Трамп планировал предложить Путину личную встречу в ближайшие месяцы для обсуждения путей завершения войны в Украине.

Диалог между Москвой и Вашингтоном "на уровне команд" был запущен еще в ноябре 2024 года, тогда же якобы состоялся первый прямой контакт Путина и Трампа, пишет МТ со ссылкой на двух российских чиновников,. По их словам, стороны намеренно не стали обнародовать этот факт и всячески отрицали начало диалога, чтобы "избежать давления американского истеблишмента на будущего президента США". Вместе с тем собеседник издания в МИД РФ уточнил, что одновременно в Кремле начали искать кандидата на роль главного переговорщика с новой администрацией США, и что эту функцию доверят, скорее всего, кому-то из наиболее приближенных к Путину людей.

Песков: РФ не отказывается от переговоров с Зеленским, но есть условие

Одновременно Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не станет отказываться от переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, хотя Владимир Путин считает его "нелегитимным" главой государства. "Господин Зеленский имеет большие проблемы де-юре с точки зрения своей легитимности, но, даже несмотря на это, российская сторона остается открытой для переговоров", - цитирует Пескова агентство "Интерфакс". По словам Пескова, Киев должен "продемонстрировать заинтересованность" и отменить запрет на контакты с Путиным. В противном случае в Кремле не будут воспринимать всерьез заявления Зеленского о готовности к прямым переговорам с президентом РФ.

В опубликованном накануне интервью британскому журналисту Пирсу Моргану Зеленский заявил, что он готов вступить в прямые переговоры с Путиным при отсутствии других вариантов. "Если это будет единственная конфигурация, в которой мы сможем достичь мира для украинцев и не терять людей, конечно, мы пойдем на это", - сказал президент Украины. Попутно он отметил, что его личное отношение к Путину в этом случае не имеет значения.

Трамп назвал "довольно хорошим" ход диалога с Украиной и РФ

Президент США Дональд Трамп положительно отозвался о диалоге своей администрации с властями Украины и РФ по вопросу окончания войны. "У нас есть запланированные встречи и дискуссии с различными сторонами, в том числе Россией и Украиной", - заявил он 2 февраля в Вашингтоне. Какие именно стороны он имеет в виду, Трамп не уточнил, но добавил: "Думаю, что эти обсуждения проходят довольно хорошо".

Еще в ходе предвыборной кампании Дональд Трамп обещал покончить с войной РФ против Украины в кратчайшие сроки, затем выражал уверенность в возможности завершить войну за 100 дней. 31 января он рассказал о "серьезных обсуждениях" с Москвой, но деталей тоже не привел. В тот же день Зеленский назвал угрозой возможные переговоры между США и Россией без участия Киева. "У них могут быть свои собственные отношения, но говорить об Украине без нас - опасно для всех", - подчеркнул он.

Москва ранее называла условия мирных переговоров: вывод украинских войск из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, признание их частью России, нейтральный статус Украины и снятие санкций. Зеленский назвал это ультиматумом, настаивая на гарантиях безопасности НАТО и сохранении поставок оружия. При этом Путин ранее исключал возможность заключения мирного договора напрямую с Зеленским.

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