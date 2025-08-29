Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Крах Левантийского проекта: национальные государства европейского типа — неудачная модель для Ближнего Востока

Редакция PRESS 29 августа, 2025 17:38

Мир 0 комментариев

Столица Ливана Бейрут уже несколько десятилетий живет в режиме военного положения.

"На протяжении веков Левант — плодородный полумесяц, простирающийся от побережья Средиземного моря через Сирию, Ливан, Палестину и Иорданию — воплощал в себе замечательный эксперимент по плюралистическому сосуществованию. Задолго до того, как западные либеральные теоретики придумали такие термины, как «мультикультурализм», левантийские общества довели до совершенства искусство коммерческой и культурной взаимозависимости, преодолевая религиозные и этнические границы, - пишет Леон Хадар в The American Conservative.

Великие торговые города Алеппо, Дамаск, Бейрут и Иерусалим были не только коммерческими центрами, но и лабораториями прагматичного примирения. Армянские купцы, греческие православные банкиры, еврейские торговцы, суннитские мусульманские ремесленники и маронитские христианские предприниматели действовали в рамках пересекающихся сетей, которые ставили экономическую выгоду выше идеологической чистоты. Это было не стерильное разнообразие современных университетских кампусов, а жесткий, ориентированный на прибыль плюрализм, который отлично работал.

Традиционная левантийская модель была столь эффективной благодаря своему фундаментально консервативному характеру — она была построена на устоявшихся иерархиях, уважаемых традициях и признании того, что процветание требует стабильности. Османская система управления, несмотря на все свои недостатки, создавала условия, в которых различные общины могли сохранять свою самобытность, участвуя в более широком экономическом и социальном устройстве.

Левантийские купеческие семьи — будь то греческие православные Сурсоки из Бейрута, еврейские Сассуны, которые действовали по всему региону, или суннитские мусульманские торговые династии Дамаска — понимали, что их процветание зависит от поддержания связей, выходящих за узкие общинные границы. По сути, они были практичными консерваторами, которые понимали, что традиции и инновации могут сосуществовать, когда между ними выступают рыночные механизмы.

Этот хрупкий экосистем разрушила не древняя ненависть, как утверждает ленивый западный стереотип, а токсичное сочетание импортированного европейского национализма и жесткого вмешательства современного государства. 

Бальфурская декларация о создании Палестины, передача Сирии под управление Франции после первой мировой, создание искусственных границ, а позднее — подъем арабского национализма и создание сионистского государства — все это представляло собой попытки навязать европейские модели этнической однородности региону, гениальность которого заключалась в его гетерогенности. Каждая последующая волна идеологических преобразований еще больше подрывала коммерческие и культурные связи, которые поддерживали процветание Леванта.

Возникновение политического ислама, арабского социализма и воинствующего сионизма — все это современные явления — завершило разрушение того, что строилось веками. Там, где когда-то ливанские христиане и мусульмане совместно занимались коммерческими предприятиями, палестинские арабы и евреи торговали друг с другом, а сирийские общины всех национальностей участвовали в общих предприятиях, теперь существуют жесткие этнические и религиозные границы, охраняемые государственными силовыми структурами.

Сегодняшний Ближний Восток отражает горькие плоды отказа от левантийской модели. Вместо творческого напряжения между конкурирующими общинами в рамках общей структуры, мы имеем конфликты с нулевой суммой между искусственно гомогенизированными этническими и религиозными блоками.

Ливан, некогда жемчужина левантийского космополитизма, превратился в разделенное на конфессии государство, парализованное сектантской математикой. Сирия погрузилась в этническую и религиозную войну. Израиль и Палестина представляют собой, пожалуй, самый трагический случай — два народа, которые когда-то мирно делили торговые и культурные пространства, теперь оказались в бесконечном цикле взаимных обвинений и насилия.

Текущая политическая динамика показывает последствия отказа от мудрого подхода постепенной, рыночной интеграции в пользу идеологических проектов, навязанных сверху. Будь то сектантство Хезболлы, поддерживаемое Ираном, модель исламистского сопротивления Хамаса или проект израильских поселений, все они представляют собой попытки навязать идеологические решения проблем, которые когда-то находили практическое решение через коммерческую взаимозависимость.

Традиционная экономика Леванта была построена на том, что консерваторы признали бы разумными принципами: семейные предприятия, долгосрочные отношения, основанные на репутации, уважение прав собственности и понимание того, что процветание требует стабильности. Эти торговые сообщества создавали богатство не за счет добычи ресурсов или государственных субсидий, а за счет торговли, финансов и услуг, добавляя ценность за счет человеческого капитала и коммерческих инноваций.

Сегодняшние экономики Ближнего Востока, напротив, в значительной степени зависят от нефтяных доходов, иностранной помощи или военных расходов — все это создает извращенные стимулы, которые подрывают тот вид продуктивного предпринимательства, который когда-то процветал в таких местах, как текстильные рынки Алеппо или финансовые районы Бейрута.

Когда палестинские и израильские предприниматели больше не могут вести совместный бизнес, когда ливанские христиане и мусульмане соревнуются за иностранную поддержку, а не сотрудничают, экономическая основа мира разрушается.

Для американских консерваторов, скептически относящихся к взаимодействию с Ближним Востоком, левантийская модель предлагает важные уроки. Она показывает, что успешные общества строятся не на триумфе одной группы над другими, а на структурах, которые позволяют разным сообществам преследовать свои интересы через сотрудничество, а не доминирование.

Опыт Леванта показывает, что религиозное и культурное разнообразие не обязательно приводит к социальной фрагментации, если оно правильно направляется через рыночные механизмы и традиционные институты. Действительно, самыми успешными периодами в истории Леванта были те, которые сочетали уважение к традиционным идентичностям с открытостью к коммерческому и культурному обмену.

Это не мультикультурализм в современном западном понимании — он не требует отказа от конкретных идентичностей или принятия релятивистских ценностей. Скорее, он представляет собой то, что мы могли бы назвать «консервативным космополитизмом»: признание того, что различные сообщества могут сохранять свою самобытность, участвуя в более широких сетях обмена и сотрудничества.

Трагедия современной ближневосточной политики заключается в ее порабощении европейскими моделями этнического национализма, которые принципиально чужды историческому опыту региона. Попытка создать однородные национальные государства в регионе, характеризующемся гетерогенным населением, привела лишь к конфликтам и нестабильности.

Дух Леванта предлагает консервативную альтернативу как провалившемуся проекту навязанной этнической однородности, так и опасной фантазии о революционных преобразованиях. Он предполагает, что путь вперед для Ближнего Востока лежит не в выборе между традицией и современностью, а в восстановлении традиционной мудрости о том, как разнообразные сообщества могут сосуществовать и процветать.

Для американских политиков это означает поддержку инициатив, направленных на восстановление коммерческих и культурных связей между общинами, а не на укрепление стен, которые их разделяют. Для лидеров Ближнего Востока это означает признание того, что процветание их народов заключается не в стремлении к идеологической чистоте, а в терпеливой работе по восстановлению сетей доверия и сотрудничества, которые когда-то сделали Левант маяком цивилизации.

Космополитический дух Леванта может показаться пережитком ушедшей эпохи, но в эпоху несостоятельных государств и бесконечных конфликтов он представляет собой нечто ценное: доказательство того, что народы Ближнего Востока способны на гораздо большее, чем кровь и трагедии, которые определяют их регион сегодня. Вопрос в том, обладают ли они — и их международные сторонники — мудростью, чтобы выбрать путь практического сотрудничества вместо соблазнительных упрощений этнических и религиозных войн".

Комментарии (0)
Латвийские фигуристки обвинили эстонского тренера в жестоком обращении. Союз конькобежцев начал расследование

Важно 18:51

Важно 0 комментариев

Несколько латвийских фигуристов, среди них двукратная чемпионка Латвии Софья Степченко, обвинили тренеров рижского клуба Kristal Ice Ольгу Ковалькову и Раймо Рейнсалу в психологическом и физическом насилии. Латвийский союз конькобежцев начал расследование.

Несколько латвийских фигуристов, среди них двукратная чемпионка Латвии Софья Степченко, обвинили тренеров рижского клуба Kristal Ice Ольгу Ковалькову и Раймо Рейнсалу в психологическом и физическом насилии. Латвийский союз конькобежцев начал расследование.

Читать
Загрузка

Вот так скандал: имя Мухаммед — на первом месте в списке получателей пособия в Германии

Мир 18:50

Мир 0 комментариев

Несколько недель назад партия "Альтернатива для Германии" подала в Бундестаге запрос правительству, пожелав узнать, какие имена чаще всего встречаются среди получателей социального пособия. Согласно ответу федерального правительства, чаще всего получатели социального пособия носили типично немецкое имя Михаэль. За ним следовали имена Андреас, Томас и Даниэль.

Несколько недель назад партия "Альтернатива для Германии" подала в Бундестаге запрос правительству, пожелав узнать, какие имена чаще всего встречаются среди получателей социального пособия. Согласно ответу федерального правительства, чаще всего получатели социального пособия носили типично немецкое имя Михаэль. За ним следовали имена Андреас, Томас и Даниэль.

Читать

Около 50 человек у Сейма протестовали за право учиться на русском языке

Важно 18:38

Важно 0 комментариев

Вечером 29 августа у здания Сейма состоялся пикет против перехода школ на обучение исключительно на латышском языке. По наблюдению LETA, участие в протесте приняли около 50 человек.

Вечером 29 августа у здания Сейма состоялся пикет против перехода школ на обучение исключительно на латышском языке. По наблюдению LETA, участие в протесте приняли около 50 человек.

Читать

Министр сообщений: Tallink вёл переговоры о возвращении в Ригу, но частники задрали цены

Важно 18:37

Важно 0 комментариев

Министр сообщения Атис Швинка признал, что переговоры о возможном возвращении паромной компании Tallink в Ригу пока не дали результата. В эфире LTV он рассказал, что встречался с руководством таллинского порта и самой компании, однако итоги его разочаровали.

Министр сообщения Атис Швинка признал, что переговоры о возможном возвращении паромной компании Tallink в Ригу пока не дали результата. В эфире LTV он рассказал, что встречался с руководством таллинского порта и самой компании, однако итоги его разочаровали.

Читать

Центр госязыка: названия улиц на русском в Латгалии — недопустимы!

Важно 18:36

Важно 0 комментариев

В Даугавпилсе и Илуксте до сих пор можно увидеть уличные таблички, где названия указаны не только на латышском, но и на русском языке. В Центре государственного языка напоминают: это нарушает Закон о государственном языке и должно быть устранено.

В Даугавпилсе и Илуксте до сих пор можно увидеть уличные таблички, где названия указаны не только на латышском, но и на русском языке. В Центре государственного языка напоминают: это нарушает Закон о государственном языке и должно быть устранено.

Читать

Русская «зависла на паузе»! Латыши делятся, как за границей «разоблачали» наглых туристов на русском языке

Важно 18:22

Важно 0 комментариев

Язык — это свобода, и это доказывают истории, которыми латвийцы делятся в соцсетях.

Язык — это свобода, и это доказывают истории, которыми латвийцы делятся в соцсетях.

Читать

В Польше разбился истребитель F-16: международный авиасалон отменён (ВИДЕО 18+)

ЧП и криминал 18:21

ЧП и криминал 0 комментариев

Во время подготовки к авиашоу в Радоме погиб польский военный пилот. Его истребитель F-16 потерял управление и рухнул возле аэропорта. Авиасалон отменён. Власти выразили соболезнования, начато расследование причин трагедии

Во время подготовки к авиашоу в Радоме погиб польский военный пилот. Его истребитель F-16 потерял управление и рухнул возле аэропорта. Авиасалон отменён. Власти выразили соболезнования, начато расследование причин трагедии

Читать