Крах Левантийского проекта: национальные государства европейского типа — неудачная модель для Ближнего Востока

Великие торговые города Алеппо, Дамаск, Бейрут и Иерусалим были не только коммерческими центрами, но и лабораториями прагматичного примирения. Армянские купцы, греческие православные банкиры, еврейские торговцы, суннитские мусульманские ремесленники и маронитские христианские предприниматели действовали в рамках пересекающихся сетей, которые ставили экономическую выгоду выше идеологической чистоты. Это было не стерильное разнообразие современных университетских кампусов, а жесткий, ориентированный на прибыль плюрализм, который отлично работал.

Традиционная левантийская модель была столь эффективной благодаря своему фундаментально консервативному характеру — она была построена на устоявшихся иерархиях, уважаемых традициях и признании того, что процветание требует стабильности. Османская система управления, несмотря на все свои недостатки, создавала условия, в которых различные общины могли сохранять свою самобытность, участвуя в более широком экономическом и социальном устройстве.

Левантийские купеческие семьи — будь то греческие православные Сурсоки из Бейрута, еврейские Сассуны, которые действовали по всему региону, или суннитские мусульманские торговые династии Дамаска — понимали, что их процветание зависит от поддержания связей, выходящих за узкие общинные границы. По сути, они были практичными консерваторами, которые понимали, что традиции и инновации могут сосуществовать, когда между ними выступают рыночные механизмы.

Этот хрупкий экосистем разрушила не древняя ненависть, как утверждает ленивый западный стереотип, а токсичное сочетание импортированного европейского национализма и жесткого вмешательства современного государства.

Бальфурская декларация о создании Палестины, передача Сирии под управление Франции после первой мировой, создание искусственных границ, а позднее — подъем арабского национализма и создание сионистского государства — все это представляло собой попытки навязать европейские модели этнической однородности региону, гениальность которого заключалась в его гетерогенности. Каждая последующая волна идеологических преобразований еще больше подрывала коммерческие и культурные связи, которые поддерживали процветание Леванта.

Возникновение политического ислама, арабского социализма и воинствующего сионизма — все это современные явления — завершило разрушение того, что строилось веками. Там, где когда-то ливанские христиане и мусульмане совместно занимались коммерческими предприятиями, палестинские арабы и евреи торговали друг с другом, а сирийские общины всех национальностей участвовали в общих предприятиях, теперь существуют жесткие этнические и религиозные границы, охраняемые государственными силовыми структурами.

Сегодняшний Ближний Восток отражает горькие плоды отказа от левантийской модели. Вместо творческого напряжения между конкурирующими общинами в рамках общей структуры, мы имеем конфликты с нулевой суммой между искусственно гомогенизированными этническими и религиозными блоками.

Ливан, некогда жемчужина левантийского космополитизма, превратился в разделенное на конфессии государство, парализованное сектантской математикой. Сирия погрузилась в этническую и религиозную войну. Израиль и Палестина представляют собой, пожалуй, самый трагический случай — два народа, которые когда-то мирно делили торговые и культурные пространства, теперь оказались в бесконечном цикле взаимных обвинений и насилия.

Текущая политическая динамика показывает последствия отказа от мудрого подхода постепенной, рыночной интеграции в пользу идеологических проектов, навязанных сверху. Будь то сектантство Хезболлы, поддерживаемое Ираном, модель исламистского сопротивления Хамаса или проект израильских поселений, все они представляют собой попытки навязать идеологические решения проблем, которые когда-то находили практическое решение через коммерческую взаимозависимость.

Традиционная экономика Леванта была построена на том, что консерваторы признали бы разумными принципами: семейные предприятия, долгосрочные отношения, основанные на репутации, уважение прав собственности и понимание того, что процветание требует стабильности. Эти торговые сообщества создавали богатство не за счет добычи ресурсов или государственных субсидий, а за счет торговли, финансов и услуг, добавляя ценность за счет человеческого капитала и коммерческих инноваций.

Сегодняшние экономики Ближнего Востока, напротив, в значительной степени зависят от нефтяных доходов, иностранной помощи или военных расходов — все это создает извращенные стимулы, которые подрывают тот вид продуктивного предпринимательства, который когда-то процветал в таких местах, как текстильные рынки Алеппо или финансовые районы Бейрута.

Когда палестинские и израильские предприниматели больше не могут вести совместный бизнес, когда ливанские христиане и мусульмане соревнуются за иностранную поддержку, а не сотрудничают, экономическая основа мира разрушается.

Для американских консерваторов, скептически относящихся к взаимодействию с Ближним Востоком, левантийская модель предлагает важные уроки. Она показывает, что успешные общества строятся не на триумфе одной группы над другими, а на структурах, которые позволяют разным сообществам преследовать свои интересы через сотрудничество, а не доминирование.

Опыт Леванта показывает, что религиозное и культурное разнообразие не обязательно приводит к социальной фрагментации, если оно правильно направляется через рыночные механизмы и традиционные институты. Действительно, самыми успешными периодами в истории Леванта были те, которые сочетали уважение к традиционным идентичностям с открытостью к коммерческому и культурному обмену.

Это не мультикультурализм в современном западном понимании — он не требует отказа от конкретных идентичностей или принятия релятивистских ценностей. Скорее, он представляет собой то, что мы могли бы назвать «консервативным космополитизмом»: признание того, что различные сообщества могут сохранять свою самобытность, участвуя в более широких сетях обмена и сотрудничества.

Трагедия современной ближневосточной политики заключается в ее порабощении европейскими моделями этнического национализма, которые принципиально чужды историческому опыту региона. Попытка создать однородные национальные государства в регионе, характеризующемся гетерогенным населением, привела лишь к конфликтам и нестабильности.

Дух Леванта предлагает консервативную альтернативу как провалившемуся проекту навязанной этнической однородности, так и опасной фантазии о революционных преобразованиях. Он предполагает, что путь вперед для Ближнего Востока лежит не в выборе между традицией и современностью, а в восстановлении традиционной мудрости о том, как разнообразные сообщества могут сосуществовать и процветать.

Для американских политиков это означает поддержку инициатив, направленных на восстановление коммерческих и культурных связей между общинами, а не на укрепление стен, которые их разделяют. Для лидеров Ближнего Востока это означает признание того, что процветание их народов заключается не в стремлении к идеологической чистоте, а в терпеливой работе по восстановлению сетей доверия и сотрудничества, которые когда-то сделали Левант маяком цивилизации.

Космополитический дух Леванта может показаться пережитком ушедшей эпохи, но в эпоху несостоятельных государств и бесконечных конфликтов он представляет собой нечто ценное: доказательство того, что народы Ближнего Востока способны на гораздо большее, чем кровь и трагедии, которые определяют их регион сегодня. Вопрос в том, обладают ли они — и их международные сторонники — мудростью, чтобы выбрать путь практического сотрудничества вместо соблазнительных упрощений этнических и религиозных войн".