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Корень проблемы лежит в прошлом: еще один эксперт объяснил высокие цены на продукты

Редакция PRESS 21 января, 2025 14:55

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TV24

«Вся эта дискуссия немного странная, потому что очевидно, что попытки регулировать цены в принципе не могут привести ни к каким положительным результатам», — сказал Гиртс Рунгайнис, бизнесмен и член совета Латвийской торгово-промышленной палаты (LTRK) в программе «Latvijas labums» на  телеканале TV24.

В программе обсуждался законопроект, разработанный Министерством экономики, который был поддержан правительством 14 января и который предусматривает содействие равной конкуренции в розничной торговле продуктами питания.

«Известно, что экономика Латвии долгое время отставала от Эстонии, и уже лет 15 отстаёт от Литвы. Это типичный пример плохой политики, который показывает, почему мы отстаем. И принятие этого постановления, если оно вообще произойдет, только увеличит разрыв в той или иной степени», - говорит Рунгайнис.

В целом, корень проблемы во многом лежит в прошлом, считает он.

«Мы знаем, что инфляция в Латвии сейчас ниже, чем почти во всех странах Европейского союза. Законопроект вступит в силу в следующем году и в принципе приведет к увеличению стоимости административного бремени. И, как это обычно бывает, благими намерениями вымощена дорога в ад! Скорее, это приведет к сокращению предложения продуктов и усложнит местным производителям задачу попадания своей продукции на полки магазинов и продажи ее по более высоким ценам. Все эти упражнения - всего лишь популистская предвыборная риторика», - уверен Рунгайнис.

Напомним, во вторник, 14 января, правительство Эвики Силини ("Новое Единство") утвердило и передало на рассмотрение в Сейм поправки к Закону "О запрете недобросовестной практики". Законопроект повышает в 20 раз штрафы за проявления нечестной конкуренции, а также, по замыслу Министерства экономики, призван снизить диктат торговых сетей в отношении поставщиков - местных производителей продуктов питания.

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