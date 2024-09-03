Контрольный пакет акций airBaltic рано или поздно должен быть изменен: Силиня

Премьер-министр подчеркнула, что "airBaltic" - одно из крупнейших стратегических предприятий страны, поэтому правительству важно провести подготовительные мероприятия, чтобы "airBaltic" могла привлечь новые дополнительные инвестиции.

По ее словам, когда авиакомпания получила поддержку во время пандемии "Covid-19", Европейская комиссия указала, что компания должна сократить прямую государственную помощь в течение пяти лет. "Это означает, что рано или поздно нам придется менять этот 100-процентный контрольный пакет, поэтому лучше сделать это самостоятельно, контролируемым и стратегическим образом", - сказала Силиня.

Премьер-министр отметила, что если государство сохранит хотя бы 25% плюс одну акцию в капитале "airBaltic" после IPO, то оно сможет обеспечить развитие "airBaltic", сохранение прямых рейсов и сохранение аэропорта "Рига" как стратегического центра.

Силиня отметила, что правительство не приняло решение об уменьшении основного капитала "airBaltic", а решило начать уменьшение уставного капитала. "Этот процесс будет завершен только после успешного проведения IPO, и мы узнаем, какой прогресс достигнут", - сказала Силиня.

Если процесс IPO не будет успешным, правительство примет отдельное решение, сказала Силиня.

Отвечая на вопрос о стратегическом инвесторе, премьер-министр сказал, что переговоры еще продолжаются. Премьер-министр сообщил, что процесс IPO и привлечение стратегического инвестора будут проходить параллельно, чтобы не задерживать процесс IPO и переговоры с инвестором.

Как уже сообщалось, в пятницу, 30 августа, правительство на закрытом заседании согласилось с тем, что государство должно сохранить не менее 25% плюс одна акция в капитале airBaltic после IPO.