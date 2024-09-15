Контрнаступление РФ в Курской области: есть ли успехи у российских войск

Днем 13 сентября российские военные корреспонденты опубликовали видео установления флага РФ в селе Снагость.

Именно в направлении этого населенного пункта началось контрнаступление россиян несколько дней назад. Колонны бронетехники двигались со стороны райцентра Коренево и уже в первые двое суток могли продвинуться на 10-15 км на юг.

Российская группировка, которая, вероятно, состояла из подразделений морских пехотинцев и десантников, атаковала сразу с нескольких направлений.

В частности, они смогли переправиться через реку Сейм, на которой уничтожены мосты, и начать наступление на украинские позиции с северо-запада и севера.

Днем 12 сентября министерство обороны РФ заявило, что за два дня наступления российские войска вернули контроль над 10 поселками: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь.

Если эта информация соответствует действительности, это значит, что российская группировка совершила марш на 20-23 км к югу от Коренево, дойдя до украинской границы (село Гордеевка находится именно у границы).

Впрочем, видео или фотоподтверждения пребывания войск России во всех этих селах пока нет.

Американский Институт изучения войны (ISW) отмечает, что пока не видел каких-либо свидетельств присутствия армии РФ в вышеназванных населенных пунктах, кроме Снагости и Краснооктябрьского.

В своей сводке за 13 сентября Минобороны РФ сообщило, что российские войска, «продолжая наступательные действия», нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Николаево-Дарьино и Покровский. Все эти села находятся восточнее условной линии контрнаступления.

Соответственно, атака на украинские позиции здесь дает основания полагать, что армия России пытается «свернуть» оборону украинцев, двигаясь к городу Суджа вдоль линии границы и трассы на Коренево.

Ответ ВСУ: прорыв границы на новом участке

Командование Вооруженных сил Украины не комментирует события, связанные с контрнаступлением россиян в Курской области.

Президент Украины Владимир Зеленский лишь подтвердил, что контрнаступление РФ в этом районе действительно началось, но добавил, что пока «все идет по нашему плану».

Что именно это значит, глава государства не объяснил.

Позже он добавил, что «серьезных успехов» россияне не достигли. «Наши военные героически держатся и делают все что нужно для других шагов наших, военно-политических», — заявил Зеленский.

Тем временем 11-12 сентября начали появляться кадры, которые говорят о попытках ВСУ найти новое «слабое звено» российской обороны в Курской области.

Военные телеграмм-каналы выложили видео, которое OSINT-аналитики геолоцировали как прорыв границы украинскими войсками в районе курского села Новый Путь. Это точка в 17 км юго-западнее Снагости и всего в 9 км от райцентра Глушково.

В своей сводке за 13 сентября эксперты ISW подтверждают сведения о том, что украинские войска прорвали границу России на новом участке в Курской области, однако масштаб этой операции, судя по всему, пока остается небольшим.

По сведениям ISW, который ссылается на геолоцированные кадры, ВСУ приблизились с юга к селу Веселое (оно находится к юго-западу от Глушково и в 3,5 километрах от границы с Украиной).

Российские источники при этом утверждают, что ВСУ атаковали российских военных к востоку от Веселого — около сел Новый Путь и Медвежье.

Российские провоенные блогеры пишут, что ВСУ так и не смогли зайти в Веселое.

Это означает, что украинские войска попытались — пока неизвестно, удачно ли — выйти в тыл российских войск, обороняющихся в районе между рекой Сейм и государственной границей.

Как пишет русскоязычная редакция немецкой газеты Bild, на этой территории после разрушения мостов зажатыми оказалось примерно 2-3 тысячи военных РФ. Эта группировка снабжалась благодаря понтонным переправам, которые находились под огнем ВСУ.

Но если российское контрнаступление завершится успехом, то Россия сможет «разблокировать» свою группировку и нивелировать угрозу.

Российское Министерство обороны заявило, что 12 сентября при поддержке армейской авиации и артиллерии были отбиты три попытки ВСУ прорваться через границу в направлении населенных пунктов Новый Путь, а также соседних сел Веселое и Медвежье.

Аналитики ISW указывают, что кроме этого участка, украинские войска также прорвали российскую границу к юго-западу от Теткино. Это поселок на берегу Сейма, расположенный в 40 км западнее района активных боевых действий в Курской области.

ISW считает, что дальнейшее развертывание контрнаступления РФ будет менее успешным, поскольку 11-12 сентября российские войска зашли в населенные пункты, где ВСУ не имели полного контроля, а в дальнейшем россияне будут двигаться к территориям, где украинцы уже закрепились.

По мнению эксперта Института изучения войны (ISW) Джорджа Барроса, российские власти рассчитывают выбить ВСУ из Курской области до зимы. Но это будет зависеть от того, перебросит ли Москва на этот участок достаточно войск.

В ISW отмечают, что пока Россия не ведет широкомасштабную контрнаступательную операцию, направленную на полное вытеснение украинских сил из Курской области.

Как считают в Институте изучения войны, такая операция, вероятнее всего, потребует намного больше ресурсов, чем те, что уже были брошены на борьбу с украинским наступлением.

При этом, по мнению экспертов ISW, России, скорее всего, придется перебрасывать военных из Украины, потому что значительной части военных подразделений, направленных в Курскую область, не хватает боевого опыта.

«Размер, масштабы и перспективы российской контратаки непонятны. Кремль может попытаться ликвидировать украинское выступление до зимы 2024-25 годов», — сказал Баррос украинскому общественному вещателю «Суспільне».

При этом американское издание Forbes утверждает со ссылкой на свои источники, что Владимир Путин поручил выбить ВСУ из Курской области до 1 октября.