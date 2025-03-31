Кому на экзамен по госязыку: регистрация заканчивается!

Жители Латвии, получившие гражданство России с 1992 года, которым в свое время выдан вид на жительство в Латвии в соответствии с законом об иностранцах и для кого знание языка до сих пор не требовалось, до 30 июня 2025 года обязаны подать документы на получение статуса постоянного жителя ЕС.

Требование основано на очередных поправках к иммиграционному закону, принятых летом 2024 года. Это порядка 4 800 человек преклонного возраста, в том числе отставные российские военнослужащие и члены их семей.

По информации Управления по делам гражданства и миграции (PMLP), к 10 марта из потенциальных заявителей документы подали тысячи полторы, и в основном – люди в почтенном возрасте, кому не надо сдавать экзамен на знание государственного языка, то есть как минимум от 75 лет...

Проверка на лояльность

Проверка граждан России, постоянных жителей Латвии, но ранее имевших постоянный вид на жительство, идет уже с осени 2022 года, когда вышли первые поправки к иммиграционному закону, обязывающие часть местных граждан РФ доказать свою лояльность и знание латышского языка на категорию А2.

В противном случае – или временный вид на жительство, если иммиграционные власти на то найдут основания, или вон из Латвии. Как говорят политики: если они не знают латышский язык – значит, нелояльны к Латвии, более того, опасны для государства. Вот такая коротко квинтэссенция изменений в законе...

А в прошлом году у законодателей дошли руки и до другой группы – тех, кто принял гражданство РФ еще раньше – в 1992 году, не имея шансов на латвийское гражданство. И им теперь надо идти на экзамен или показать соответствующее удостоверение, выданное не ранее 2003 года.

Это уточнение до сих пор непонятно ни юристам, ни правозащитникам, ни тем, на кого направлены ужесточения в законе, ни вообще кому-то. Тем более на эту тему пока не было слышно каких-то разъяснений со стороны законодателей.

Как бы там ни было, им надо до 31 марта заявить о желании сдать экзамен по латышскому языку, если таковой требуется, а до 30 июня подать полный пакет документов на европейский ВНЖ, даже если кто-то еще летом 2022 года, перед принятием закона, продлил постоянный ВНЖ на 5 лет или кому-то уже за 90, и он хорошо если самостоятельно добирается до поликлиники.

По данным PMLP, из этой группы граждан РФ экзамен должны сдать 2 494 гражданина РФ, пока его успешно сдали 520 человек...

Хождение по мукам

Сегодня в Латвии, по информации PMLP, находится около 41 тысячи граждан РФ.

Проверка на лояльность граждан РФ в Латвии осуществляется по двум потокам: тем, кто попал под первые поправки к закону 2022 года, и не охваченная первой волной группа более ранних граждан РФ.

Второй поток только готовится к проверке. А первый – это порядка 25 300 граждан России, которым еще до 1 сентября 2023 года, в крайнем случае до 30 ноября 2023-го, надо было пройти надлежащие процедуры. Правда, позже поправки к закону дополнялись еще поправками, разрешавшими пересдавать экзамен по латышскому языку. Но обязательно было, как говорили руководители структур МВД Латвии, заявить о себе и записаться на экзамен, идти сдавать.

Одна мысль об экзаменах для людей после 60 лет и даже после 75, доводила и сейчас доводит до сердечных приступов, подскоков давления. А от экзаменов освобождаются люди с 75 лет и с тяжелыми медицинскими диагнозами. Кто помнит школьные экзамены, как волновались в 17-18 лет, как тряслись руки и как казалось, что голова отказывается что-то воспринимать, понимают, чего стоит этим пожилым людям «сходить на экзамен».

Родственники стариков и сочувствующие, те, кто выросли в другое время и давно работают в Латвии или других странах мира, знают языки, говорят, что невольно напрашивается мысль: может быть, это и есть цель проверки? Не заставить стариков выучить язык или показать свои знания, а испытать стресс, потерять покой на старости лет, почувствовать себя чужими на земле, где они работали многие годы, вырастили детей и внуков, а многие и родились?

Каковы сегодня результаты проверки первого потока граждан РФ? Как мы помним, их было порядка 25 300 человек. Из них около 16 500 в настоящее время получили право на постоянное проживание в Латвии, а около 6 600 получили временный вид на жительство или разрешение на определенный срок. Около 4 000 осенью 2023 года получили временный вид на жительство сроком на два года, чтобы за это время подготовиться к экзамену по латышскому языку и сдать его для получения постоянного ВНЖ.

Более чем 4 300 россиянам в Латвии, по официальной информации, предстоит сдать экзамены на знание госязыка...

По следу

В ноябре и декабре 2025 года истекает двухгодичный срок - и PMLP, и Государственный центр содержания образования (VISC) уже готовятся к наплыву экзаменующихся и подаче документов на ВНЖ.

Но в данное время заявок подается немного: 336 заявлений из 4 000 граждан РФ. По такому случаю в PMLP введены дополнительные штатные единицы, ведь к этой группе будет особое внимание, поскольку, возможно, придется решать вопросы с дальнейшим проживанием людей после истечения срока действия временных разрешений.

81 человеку были направлены уведомления с предписанием покинуть Латвию, но некоторые граждане РФ оформляют временный вид на жительство, чтобы за это время уладить юридические вопросы, в том числе сдать экзамен по языку. 72 человека привлечены к административной ответственности за пребывание в Латвии без действительных документов.

По запросу PMLP была проведена проверка местонахождения в общей сложности 992 человек в связи с истечением срока действия их видов на жительство. В основном в Риге, Даугавпилсе и Лиепае.

Как сообщили в Управлении пограничного и иммиграционного контроля Государственной погранохраны, поиски этих людей ведутся не формально. Если по месту декларирования никто не открывает дверь, то сотрудники опрашивают соседей, неоднократно выезжают по адресам, где люди фактически проживали.

В 73% случаях сотрудники погранохраны убедились в том, что эти люди выехали, в 14% — нет оснований считать, что они находятся в Латвии, 3,5% получили ВНЖ, а 1% — умерли, то есть для них вопрос решился окончательно...

После принятия поправок Латвию покинули 2 000 граждан РФ – те, кто не сдал экзамен по языку или не подал заявление на получение постоянного ВНЖ. Информации о том, куда уехали эти люди, нет, так как в Евросоюзе не создана единая информационная сеть. Возможно, в Россию, возможно, в страны ЕС, где можно получить вид на жительство.

И это тоже штрих. Десятилетиями жили люди в стране, работали, платили налоги, покупали товары, многие строили города, мосты, дома, дороги. И вот они уехали – в никуда, и ни у кого из организаторов проверок даже не кольнет в сердце: а что с ними?

кстати

Можно ли вместо заявления на постоянный ВНЖ вернуть статус негражданина или получить статус гражданина Латвии? Такой вопрос порой задают граждане РФ в Латвии.

По информации PMLP, автоматически это сделать невозможно. Для этого законом предусмотрена соответствующая процедура...

Вера СТЕПНОВА