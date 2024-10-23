Компромисс: в Балтийском море можно будет ловить больше салаки, но меньше кильки

Как отметили в Минюсте, в предложенных Еврокомиссией квотах на вылов рыбы в 2025 году по сравнению с 2024 годом странам ЕС изначально предлагалось гораздо более значительное снижение вылова кильки - на 42%. Это вызвало недовольство ряда стран-участниц, в том числе Латвии.

"Латвия резко выступила против такого предложения, которое ни в коем случае не соответствовало указанной в научных рекомендациях Международного совета по морским исследованиям (ICES) оценке ситуации, которая по-прежнему свидетельствует о большом запасе кильки и ответственном уровне рыболовства в долгосрочной перспективе. Опасения ученых касались лишь многолетних неплодовитых поколений кильки, но это, возможно, связано с экологическими и другими неблагоприятными для нереста кильки условиями, а не рыбной ловлей", - пояснили в Минземледелия, отметив, что страны Балтийского моря выступили с совместным предложением об установлении дополнительных мер по охране запасов кильки - трехмесячном запрете на траление в период нереста кильки с начала мая по конец августа.