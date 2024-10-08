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Компенсация расходов на лекарства будет увеличена вдвое: окончательное решение правительства

© LETA 8 октября, 2024 20:30

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Компенсация индивидуальных лекарств одному пациенту в 12-месячный период будет увеличена с 14 228 евро до 30 000 евро, и в дальнейшем эти медикаменты сможет предоставлять Национальная служба здравоохранения (НСЗ), постановило во вторник правительство.

В Министерстве здравоохранения отметили, что медикаменты, включенные в список компенсируемых лекарств, ежегодно получают более 700 000 жителей Латвии, и в 2024 году на компенсируемые лекарства доступно 284 млн евро. В ситуациях, когда консилиум врачей назначал лекарства, а диагноз болезни отсутствует в списке компенсируемых лекарств или же диагноз включен, но в списке нет назначенного лекарства, НСЗ рассматривает возможность компенсации расходов на лекарства в индивидуальном порядке.

Размер индивидуальной компенсации в размере 30 000 евро установлен на основании оценки среднегодовых затрат на эффективные медикаменты для одного пациента, поставленного в очередь ожидания НСЗ, отметили в министерстве.

Чтобы с 2024 года обеспечить увеличение размера индивидуальной компенсации лекарств, дополнительно необходимо финансирование в размере 393 368 евро, а в 2025 году и в дальнейшем ежегодно - 1,89 млн евро.

Кроме того, НСЗ сейчас работает над механизмом регулирования и поддержки пациентов в тех случаях, которые не вписываются в условия получения индивидуальной компенсации, или когда назначенная терапия существенно превышает финансирование, предусмотренное для индивидуальной компенсации.

Компенсация расходов на приобретение лекарств и медицинского оборудования в размере до 30 000 евро на одного пациента в течение 12-месячного периода применяется с 1 октября 2024 года.

Как отмечает Минздрав, доступность лекарств является одним из приоритетов министерства, однако недостаточное финансирование компенсируемых медикаментов ограничивает возможность удовлетворения потребностей всех пациентов и вынуждает вести поиски справедливого баланса в желании помочь как можно более широкому кругу пациентов. Приоритетом работы министерства является расширение перечня компенсируемых лекарств, подчеркнули в Минздраве.

Премьер-министр Эвика Силиня на пресс-конференции после заседания правительства отметила, что правительство продолжит работу над вопросом о компенсации лекарств.

Она добавила, что Минздрав намерен предложить создать специальный фонд, который позволит сократить путь новых и инновационных лекарств к пациентам. "Мы могли бы создать специальный фонд, чтобы можно было не только из бюджета, но и из других средств финансировать доступность таких лекарств для пациентов", - сказала Силиня.
 

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