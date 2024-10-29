Комиссия Сейма поддержала выдачу депутата парламента для уголовного преследования

Окончательное решение должен принять Сейм.

Прокуратура по расследованию уголовных преступлений на службе в государственных учреждениях подала в парламент соответствующий запрос. Заседание решено было сделать закрытым, как просила об этом прокуратура.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) передало в прокуратуру для предъявления обвинения дело о подделке документов против Яковина и двух валмиерских адвокатов Эдгарса Атлациса и Агнесе Кауце.

БПБК получило доказательства того, что два адвоката вместе с семейным врачом подали в суд поддельную выписку из медицинской карты амбулаторного больного, чтобы оправдать отсутствие адвоката на судебном заседании. В результате их действий суд отложил рассмотрение гражданского дела.

Адвокат подстрекал семейного врача к фальсификации выписки из медицинской карты своей коллеги.

Если Сейм соглашается выдать депутата ля уголовного преследования, депутат может продолжать работать в Саэйме в полном объеме, присутствуя и голосуя на заседаниях Сейма и комиссии, а также получая полную зарплату.