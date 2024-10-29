Комфорт оплатят сами пассажиры: в следующем году цены на билеты в междугородних автобусах вырастут

Согласно новым требованиям, средний возраст автобусов должен составлять четыре года, в них должны быть установлены системы видеонаблюдения, GPS, электронные знаки маршрута, стойки для велосипедов, ремни безопасности, Wi-Fi и возможность безналичной оплаты. Автобусы с таким оборудованием уже работают на большинстве междугородних рейсов. Но с 1 ноября новые правила будут действовать и на маршрутах «Гулбене, Алуксне, Балви», «Елгава, Добеле» и «Талси, Тукумс».

Новые требования вводятся постепенно, начиная с 2021 года. Они выдвигаются в транспортных контрактах, которые заключаются сроком на 10 лет. "Государство пришло к осознанию того, что нужен долгосрочный план - если контракт будет заключен на 10 лет, то можно будет выставить более высокие требования. Потому что тогда этот автобус сможет окупить себя через десять лет», — говорит Виктор Закис, представитель Дирекции автотранспорта.

Пока, однако, перевозчики не достигают запланированной рентабельности. Например, перевозчик «Tukuma auto» уже третий год выполняет новые требования на маршрутах Екабпилса и Прейли.

«Финансовые данные показывают, что достичь запланированной рентабельности не удалось. Причин тому несколько - высокие требования к установке дополнительного оборудования на автобусы, использование преимущественно 3-4-летних автобусов, необходимость максимально использовать автобусы, пригодные для перевозки пассажиров с ограниченной подвижностью, бюрократизированная система контроля и отчетности по перевозкам, зачастую медленные и непрофессиональные действия Заказчика при планировании изменений и маршрутов», - комментирует Роландс Мелдерис, генеральный директор „Tukuma auto“.

Новые автобусы стоят дороже, а удобства пассажиров требуют дополнительных денег. Например, этим летом билеты на автобусы в междугородних поездках подорожали в среднем на 10-20%. И это еще не окончательный вариант. Тарифы на субсидируемые государством рейсы определяются Советом общественного транспорта. Цены планируется пересмотреть в следующем году, и ожидается, что билеты подорожают.