Когда ресурсы ограничены: истребители НАТО учатся садиться на автотрассу

Над временным аэродромом, развернутым на шоссе, также совершил низкий пролет транспортный самолет M28 Skytruck ВВС Эстонии.

«Проведение подобных операций в Эстонии позволяет нашим экипажам тренироваться в условиях ограниченных ресурсов, включая посадку на шоссе. Это демонстрирует нашу способность быстро реагировать, оказывать поддержку и задействовать ВВС в непредсказуемой обстановке — будь то поддержка союзников по НАТО за рубежом или выполнение мандата NORAD на родине», – сказал командующий оперативной группой Королевских ВВС Канады Tarassis подполковник Максим Рено.

Совместные маневры являются частью проходящих учений TARASSIS 25. TARASSIS — это серия мероприятий Объединенных экспедиционных сил (JEF) в Европе, направленная на повышение общей боеготовности путем применения новых моделей организации действий войск. Участвующие в учениях истребители CF-188 Hornet Королевских ВВС Канады выполняют задачи по противовоздушной обороне, нанесению ударов по наземным целям и поддержке.

ВВС Канады и Эстонии впервые провели совместные учения на территории Эстонии, включая авиабазу Эмари. Это стало важной вехой для Королевских ВВС Канады, применивших принципы гибкого ведения боя и гибких операций. Эти принципы делают упор на гибкость и живучесть, превращая Королевские ВВС Канады в более эффективную и мощную ударную силу.

Одним из ключевых аспектов этих принципов является рассредоточение авиации для действий вдали от основных баз и в условиях ограниченных ресурсов. Посадка CF-188 Hornet на шоссе Пийбе стала демонстрацией именно этого.

TARASSIS 25 — это международные учения под руководством JEF, которые проходят со 2 сентября по 17 октября и направлены на отработку взаимодействия между союзниками.