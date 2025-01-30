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«Коалиция дронов успешна лишь на бумаге»: оппозиция раскритиковала внешнюю политику правительства (1)

© LETA 30 января, 2025 15:21

Новости Латвии 1 комментариев

В четверг в Сейме депутаты оппозиционных фракций в ходе ежегодных дебатов по внешней политике раскритиковали правящую коалицию, упрекнув ее в невыполнении задач в сфере внешней политики.

Лидер партии "За стабильность" Алексей Росликов заявил: "Наши союзники ждут от нас конкретных действий. Сегодня мы обязаны в глазах наших партнеров показать, что у нас сильная армия, что мы способны защитить себя, что мы способны в случае необходимости поддержать и наших партнеров".

По мнению Росликова, возглавляемая Латвией коалиция дронов в поддержку Украины успешна и эффективна лишь на бумаге.

Оппозиционер считает, что правительству следует признать ошибки и исправить их, а не пытаться "крупными международными документами" оправдать свою слабость.

По мнению лидера партии "Латвия на первом месте" (ЛПМ) Айнарса Шлесерса, Латвия не справляется с выполнением поставленных перед ней задач. "Мы говорим о коалициях дронов, но когда в Латвию влетает какой-то дрон, мы даже не можем его перехватить", - посетовал депутат.

Шлесерс рассуждает, что Латвия как внешняя граница Европы и НАТО является ее самым слабым звеном, поскольку экономика Латвии - одна из самых слабых в Евросоюзе.

В речи политик ЛПМ также акцентировал внимание на роли послов в привлечении инвестиций.

Депутат от оппозиции Янис Домбрава (Национальное объединение) раскритиковал службу иностранных дел, которая, по его мнению, в предыдущие годы способствовала иммиграции из разных регионов мира. Домбрава также не удовлетворен тем, что в подготовленном министром иностранных дел докладе ни словом не сказано о возмещении ущерба, нанесенного Латвии СССР.

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