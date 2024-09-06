KNAB о продаже airBaltic: возможной причастности чиновников к коррупции не обнаружено

Уже сообщалось, что 30 августа правительство на закрытом заседании решило, что после первичного публичного размещения (IPO) акций "airBaltic" государство должно сохранить за собой не менее 25% плюс одну акцию в капитале компании.

В рамках подготовки к IPO основной капитал "airBaltic" будет уменьшен на 571,293 миллиона евро, а существующая структура акций будет упрощена.