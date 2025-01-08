Клиенты второго пенсионного уровня в прошлом году хорошо заработали

В период снижения процентных ставок благоприятным инвестиционным микроклиматом обладают как активные пенсионные планы, ориентированные на акции, так и консервативные, инвестиционные портфели которых составляют долговые ценные бумаги. И для тех, и для других прошлый год был очень успешным, и ни один из нескольких десятков планов 2-го пенсионного уровня не принес своим вкладчикам убытков.

Более чем 20%-ая отдача капитала в прошлом году на 2-м пенсионном уровне в Латвии не является чем-то необычным. В группе пенсионных планов, где до 100% средств разрешено вкладывать в акции, в прошлом году это можно было считать скорее нормой. Для пенсионных планов, в портфеле которых чередуются как акции, так и долговые ценные бумаги (то есть на рынок акций разрешено вкладывать до 50% средств), доходность за 12 месяцев прошлого года колебалась в пределах от 6,17% до 13,1%. Между тем, в группе консервативных пенсионных планов эти цифры составляли от 2,6% до 6,08%.

Как видно, диапазон доходности весьма широк, остается только выбрать подходящий для себя пенсионный план. Людям, чья повседневная жизнь весьма далека от событий на Уолл-стрит или других финансовых рынках, выбор верного пенсионного плана может быть трудной задачей. Будни современного капитализма требуют очень широкого спектра знаний, и только логично, что уму обычного человека трудно охватить абсолютно все. Однако такие стратегические решения, как выбор пенсионного плана, не являются обыденными, и в момент, когда мы это делаем, важно учитывать отдельные базовые истины, проверенные в мире десятилетиями и даже сотнями лет. Есть один довольно легко запоминающийся нюанс, который играет важную роль для благополучия потенциального вкладчика в пожилом возрасте. При выборе конкретного пенсионного плана вкладчик выбирает также определенную инвестиционную стратегию, с помощью которой будет приумножаться его пенсионное накопление.