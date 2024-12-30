«Китай, Афганистан, Россия и Латвия»: как это мы попали в этот топ от Apple Censorship?

Недоступность какого-либо приложения в App Store в конкретной стране не обязательно означает, что его удалили по цензурным соображениям. Но такая методология может дать примерное представление о масштабе государственного вмешательства. В рейтинге Apple Censorship cреди стран-лидеров по количеству недоступных приложений, помимо Китая, — Афганистан, Россия и Латвия», - это цитата из материала «Новой газеты. Европа», посвященного цензуре Рунета со стороны зарубежных бигтех-компаний, которые «при этом говорят о правах человека».

Согласитесь, не каждый день Латвия попадает в столь «милую кампанию» стран, так что мы решили разобраться – как же так получилось. Организация Cert.lv занимающаяся информационной безопасностью Латвии, помочь не смогла, переадресовав наш вопрос... в Госканцелярию. Пришлось искать других экспертов.

IT-специалист Илья Романов, изучив опубликованные рейтинги, так комментирует это исследование:

-В первую очередь стоит учесть, что это не официальный рейтинг Apple, исследование провела некоммерческая организация Apple Censorship с численность сотрудников которой менее 10 человек. Они по своей инициативе проверили доступность приложений App Store для каждой страны. Всего было проверено 175 стран, причем в Канаде – а она на почетном предпоследнем месте рейтинга, было протестировано всего 10 000 приложений, что даже на 3000 меньше , чем в Латвии. То есть корректным это исследование не назовешь.

- В чем состояла суть исследования Apple Censorship?

- По всей видимости, они выбрали в каждой из выбранных стран какое-то число приложений, посмотрели, какие из них недоступны. Не вполне понятно, как эти эксперты проверяют, кем заблокировано приложение? В исследовании указано, что часть приложений была удалена из AppStore или же они просто недоступны. Но недоступным приложение могут сделать не только надзирающий орган какой-то страны, но и сами разработчики. Поэтому мы никогда не узнаем, кто на самом деле решил убрать эти приложения из доступа - государственные органы этих стран или сами разработчики.

В качестве фильтра для проверки Apple Censorship выбрала VPN и виртуальные сети. В итоге в Китае они протестировали 60 000 приложений, из них было удалено 4,5 тысячи, всего же недоступных оказалось 17 000. В Афганистане проверено 6800 приложений, из них недоступно 1500. В Марокко всего проверено 6200 приложений, из них недоступными оказалось 1100.

В Латвии же (которая в рейтинге на четвертом, не почетном месте) из 13 650 приложений недоступно 2446. При этом в России, которая оказалась по итогам исследования, на 6 месте в рейтинге, из 38 000 приложений недоступно 5600.

-То есть, остается нераскрытым вопрос, по какой методике сделан этот топ?

-Именно. В каждой стране почему-то проверено разное количество приложений, это выборка произвольных приложений недостаточно понятна. Неясно, по какой логике тестировалось разное число приложений в разных странах, и почему во всех проверенных странах их число так кардинально отличается?

Что касается самой Apple Cenzorship (год назад она сменила название на App Cenzorship), то они сами пишут,что никакого отношения к компании Apple не имеют. Их страница на Facebook вообще не открывается. Судя по тому, что выборка приложений для каждой страны произвольная, делать далеко идущие выводы на основании их данных я бы не стал. Без углубленного исследования неясно, какой процент приложений из общего списка имеющихся в каждой стране был протестирован.