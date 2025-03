Кино про Путина снимается в Риге (ФОТО)

Фильм основан на одноименной книге Джулиано да Эмполи. Который, как подчеркивается, не является профессиональным писателем и представляет своё видение жизни Кремля со всеми его интригами.

Действие фильма происходит в начале 90-х годов в России. Впрочем, главный герой не Путин - телевизионный продюсер Вадим Баранов, который становится политтехнологом, пиарщиком Владимира Путина и сосредотачивает в своих руках огромное влияние. Будущий президент в то время еще был сотрудником КГБ. Литературной основой сценария стал роман Джулиано да Эмполи.

Прототипом Баранова называют политтехнолога Владислава Суркова, некогда приближенного к Путину, а ныне находящегося в опале. Якобы Сурков смоделировал философскую концепцию собирания русского мира, который привел к нынешней реальной войне в Украине.

Автор книги, в том числе, исследует поведение и Путина, и новых русских в принципе, и приходит к выводу, что многое в них обусловлено комплексом неполноценности. Так бывает, когда люди поднялись "из грязи в князи"...

Съёмки в Риге проходили напротив отеля Kempinski и на улице Калькю и продолжатся ещё несколько дней.

EXCLUSIVE: First photos of Jude Law as Vladimir Putin in Olivier Assayas’ The Wizard of the Kremlin, a movie about 1990s Russia currently being filmed in Riga.



: Novaya Gazeta Europe pic.twitter.com/OPm25Ygycu