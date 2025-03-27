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Кино про Путина снимается в Риге (ФОТО)

Редакция PRESS 27 марта, 2025 08:24

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21 июня 2011 г. Председатель правительства России Владимир Путин во время визита в Париж.

В столице Латвии проходят съемки фильма французского режиссера Оливье Ассайаса «Волшебник Кремля». Главную роль — Владимира Путина — играет голливудский актер Джуд Лоу. На днях он появился на съемочной площадке в гриме - на улице Риги, пишет novayagazeta.eu.

Фильм основан на одноименной книге Джулиано да Эмполи.  Который, как подчеркивается, не является профессиональным писателем и представляет своё видение жизни Кремля со всеми его интригами.

Действие фильма происходит в начале 90-х годов в России. Впрочем, главный герой не Путин - телевизионный продюсер Вадим Баранов, который становится политтехнологом, пиарщиком Владимира Путина и сосредотачивает в своих руках огромное влияние. Будущий президент в то время еще был сотрудником КГБ. Литературной основой сценария стал роман Джулиано да Эмполи.

Прототипом Баранова называют политтехнолога Владислава Суркова, некогда приближенного к Путину, а ныне находящегося в опале. Якобы Сурков смоделировал философскую концепцию собирания русского мира, который привел к нынешней реальной войне в Украине. 

Автор книги, в том числе, исследует поведение и Путина, и новых русских в принципе, и приходит к выводу, что многое в них обусловлено комплексом неполноценности.  Так бывает, когда люди поднялись "из грязи в князи"...

Съёмки в Риге проходили напротив отеля Kempinski и на улице Калькю и продолжатся ещё несколько дней.

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