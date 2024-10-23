«Как-то мама учила меня варить суп и говорила: сынок, если не хочешь пересолить, сначала зачерпни ложку, попробуй, если всё хорошо, то можешь посолить суп. К сожалению, в нашей политике каждый, кто приходит варить «суп», использует свои приправы в том количестве, в котором хочет, и в итоге суп становится несъедобным», - отметил он в программе „Пресс-клуб“ телеканала TV24.

В политике каждый пытается что-то сделать, а в итоге говорит: «Если вам что-то не нравится, это ваше дело!» и уходит.

«Мы могли бы внедрить эту модель «деньги следуют за учеником» в каком-то регионе, в какой-то школе, посмотреть, как она работает, как распределяется, но мы сразу «сыпем соль в кастрюлю», то есть внедряем ее во всех школах Латвии и реформируем все и сразу!».

Уже сообщалось, что модель «деньги следуют за учеником» исчерпала себя. Она несправедлива по отношению к учителям. Это утверждает Министерство образования и науки (МОН), которое в понедельник, 14 октября, представило широкой общественности новую модель под названием «Программа в школе» или «Деньги следуют за школой». Новая модель направлена на более справедливое распределение финансирования и сокращение разрыва между учебными заведениями. Концептуально ее поддерживает и профсоюз работников образования и науки (LIZDA). Но самым большим камнем преткновения остается финансирование, которое пока не найдено, хотя новая модель должна заработать со следующего учебного года.