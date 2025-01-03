Каждый десятый автомобиль не проходит проверку: в CSDD дизель теперь проверяют по-новому

В конце прошлого года в Латвии было более 520 000 легковых автомобилей, работающих на дизельном топливе, согласно данным, собранным Департаментом дорожного движения и безопасности. Две трети, или 66%, автомобилей в Латвии оснащены дизельными двигателями, и этот процент в последние несколько лет остается стабильным.

«Больше не будет перегазовки, измерения будут проводиться на холостых оборотах, что займет около минуты. Это измерение будет также более дружелюбным для двигателя», — рассказывает руководитель технического отдела Департамента дорожного движения и безопасности (CSDD) Юрис Дрейманис о новшествах при проверке дизельных автомобилей. Отмечается, что новая процедура будет касаться только тех автомобилей, чья первая регистрация была проведена с 1 января 2013 года.

«С новой методикой измеряются твердые частицы и их количество. Пограничное значение — один миллион единиц на кубический сантиметр воздуха. Соответственно, если количество не превышает одного миллиона, проверка считается пройденной, если же оно больше одного миллиона — выдаётся второй результат», — продолжил Дрейманис.

В одном из испытаний, проведенных Латвийским Радио, было замечено, что для дизельного автомобиля, выпущенного несколько лет назад в технически исправном состоянии, результаты измерений составили около 900-1000 частиц, а для более старых автомобилей — несколько тысяч частиц. То есть до превышения нормы еще очень далеко. В тоже время, есть данные, что около 10% автомобилей не проходят этот тест.

Новый метод проверки также позволит определить, был ли у автомобиля удалён фильтр твердых частиц (так называемый сажевый фильтр). До сих пор этого на техосмотре не могли определить. Несмотря на то, что удаление фильтра и перепрограммирование блока управления автомобилем запрещены, это остается очень распространённой махинацией для старых дизельных автомобилей, так как замена фильтра может стоить несколько тысяч евро, и часто это просто финансово не оправдано.

Предположительно, каждый участник дорожного движения не раз видел автомобили, которые оставляют за собой облака черного дыма. Если для старых дизельных машин это было нормой, то для автомобилей, выпущенных за последние 20 лет, такого больше быть не должно, и черный дым свидетельствует о том, что автомобиль находится в технически неисправном состоянии. Это не тот момент, чтобы иронизировать о тающих ледниках и защите полярных медведей, потому что твердые частицы от дизельных автомобилей очень вредны для наших легких, а сажевые фильтры предназначены для того, чтобы уменьшить их количество.

Автожурналист Паулс Тимротс считает, что новые измерения — это шаг в правильном направлении:

"Мы знаем средний возраст автомобилей в Латвии. Ясно, что люди, экономя, думают в краткосрочной перспективе — сегодня сэкономил деньги, не поставив фильтр; но все эти тысячи машин вместе ужасно пахнут и загрязняют природу, и довольно раздражает, когда перед тобой едет такая вонючая штуковина. Хочешь его обогнать или даже хочешь, чтобы его вообще не было на дороге. Этот контроль определенно улучшит ситуацию".

Этот первый год тоже пройдет в переходном режиме — если автомобиль не пройдет новую проверку, он будет отправлен на проверку по старому методу. Если все будет в порядке и с этой проверкой, и с остальными, автомобиль получит наклейку технического осмотра, и владельцу будет дан год на устранение проблем. В 2026 году уже нужно будет рассчитывать на так называемый "больничный лист" — то есть будет дан лишь месяц на устранение проблем с сажевым фильтром.