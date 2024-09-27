Однако в тех компаниях, где есть и другие акционеры, размер зарплат руководства не ограничивается. Одной из таких компаний является airBaltic, которая уже давно является лидером по уровню заработной платы среди руководства, сообщает программа "360 ZIŅneši".

В прошлом году председатель правления airBaltic Мартин Гаусс получил почти 830 тысяч евро в качестве вознаграждения, тогда как каждый из членов правления получил более 300 тысяч евро. Для сравнения, в прошлом году президент Латвии получил почти 106 тысяч евро, премьер-министр — почти 109 тысяч евро, а министр транспорта — 89 тысяч евро. Таким образом, каждый из членов правления airBaltic в прошлом году получил больше, чем Эдгар Ринкевич, Эвика Силиня и Каспар Бришкенс вместе взятые, а Мартин Гаусс получил более чем в два раза больше.

airBaltic объясняет, что заработная плата членов правления компании, несомненно, высока по латвийским меркам, однако, учитывая специфику отрасли и масштабы компании, это оправдано для того, чтобы удерживать и мотивировать специалистов.