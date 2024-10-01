Казакс: в кризисных ситуациях люди смогут оплачивать товары первой необходимости картами даже без интернета

Он напомнил, что существует также платежная система, которую Банк Латвии может использовать в кризисных ситуациях, когда нарушено интернет-соединение, и осуществлять расчеты между системно важными банками.

Также приняты меры по сохранению сети банкоматов по всей Латвии, чтобы обеспечить доступ к наличным деньгам, и определены критически важные банкоматы, где должен быть повышенный запас наличных в кризисных ситуациях.

"Это не должно рассматриваться как только военный вопрос. Во время наводнений, других кризисов это тоже можно использовать", - сказал Казакс.

Отвечая на вопрос, как он оценивает предложения Минфина, направленные на усиление контроля за оборотом наличных, Казакс сказал, что наличные деньги были, есть и будут до тех пор, пока люди готовы ими пользоваться, и они очень важны в различных кризисных ситуациях, как показал украинский опыт. Однако изменения, предложенные Министерством финансов и Службой государственных доходов, направлены на сдерживание распространения теневой экономики.

"Честным людям, которые платят налоги, нечего бояться такого регулирования. Но решения должны быть такими, чтобы честные люди не были обременены излишней нагрузкой", - отметил глава Банка Латвии.