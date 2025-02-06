Казакс рассказал о новых приоритетах на старом посту

В ближайшее время Казакс встретится с партнерами в правительстве и финансовом секторе, чтобы обсудить приоритеты, предстоящую работу и будущую модель сотрудничества, а с банками будут активизированы переговоры о повышении доступности финансовых услуг и более активном кредитовании.

Приоритетным направлением работы Банка Латвии будут также развитие современных услуг с учетом различных потребностей клиентов и развитие банковских услуг в регионах. Банк Латвии намерен обеспечить диверсификацию и международную конкурентоспособность финансового сектора, в том числе предложит изменить модель ссудо-сберегательных обществ, введя лицензии так называемых малых банков, и содействую развитию сектора "FinTech".

Третье направление деятельности Банка Латвии - поддержка устойчивого и быстрого экономического роста, предоставление аналитических данных, расширение использования инструментов искусственного интеллекта и управления данными.

За время с окончания предыдущего срока полномочий Казакса центральным банком руководил его заместитель Марис Калис. За это время был выполнен ряд ранее поставленных задач, например, начата информационная кампания о возможностях перекредитования ипотечных кредитов, а также внесен ряд вопросов в повестку дня парламента, в том числе новая модель кооперативных ссудо-сберегательных обществ.