Казакс: по расходам на оборону необходимы долгосрочные решения

Он добавил, что в настоящее время европейские правила позволяют финансировать расходы на оборону в краткосрочной перспективе в основном за счет заимствований и дефицита бюджета, но расходы на безопасность - это долгосрочная необходимость, поэтому необходимо найти долгосрочные решения и источники.

Казакс прогнозировал, что Латвия не сможет покрыть расходы на оборону без увеличения дефицита бюджета. "Я думаю, что без увеличения дефицита бюджета нам не обойтись, потому что увеличение финансирования, которое необходимо, очень большое и быстрое. Но это не может быть основным и долгосрочным решением", - сказал президент Банка Латвии.

По мнению Казакса, средства для обеспечения расходов на оборону можно найти, например, за счет пересмотра бюджетных расходов. "В предыдущие годы размер бюджета вырос довольно значительно, поэтому, безусловно, есть резервы, которые можно использовать гораздо более разумно и перенаправить на безопасность", - сказал он.

Снижение административного бремени также может позволить экономике расти быстрее и увеличить налоги, сказал Казакс.

"Сейчас и Латвия, и Европа должны осознать, что у нас есть только два варианта. Первый выбор - не инвестировать и тем самым позволить кому-то другому определять нашу безопасность и наше будущее - США, Китаю или кому-то еще. Я считаю, что это плохой выбор. Но у нас есть возможность взять свою судьбу в собственные руки и самим определять свое будущее, и безопасность является частью этого", - сказал Казакс.

Он также отметил, что в интересах всей Европы создать общую инфраструктуру безопасности и найти долгосрочные решения для нее.

