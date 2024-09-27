Казакс: от налога солидарности не должны пострадать малые банки, они только набирают обороты

Он отметил, что финансирование безопасности потребуется в течение не одного, двух или пяти лет, но и дольше, поэтому лучше найти устойчивое решение.

"Мы считаем, что было бы очень хорошо увязать взнос солидарности банков с ростом кредитования. Если кредитование слишком низкое, государство собирает этот налог на сверхприбыль, но если банки лучше выполняют свою работу, кредиты выдаются активнее, что отражается в ускорении экономического роста, это преимущество будет постоянным, а государство получит больше поступлений от других налогов", - сказал президент Банка Латвии.

Он подчеркнул, что важно, чтобы от налога не пострадали банки, которые активно занимаются кредитованием и способствуют росту экономики. Например, сегмент малых банков за последние четыре года увеличил свой портфель почти на 50%. Если они продолжат быстро наращивать кредитный портфель, то не должны пострадать.

Казакс также отметил, что банки являются частными компаниями и не могут быть напрямую принуждены к выдаче кредитов - ни Банк Латвии, ни Европейский центральный банк, ни другие учреждения не имеют таких полномочий. Это решение акционеров банков. Однако ситуация улучшилась, и это отражается в некоторых показателях, например, в снижении наценки, которую банки добавляют к кредитам.

"Мы видим, что низкая точка как в отношениях банков с клиентами, так и в кредитовании уже позади. Хотя кредитование все еще идет довольно медленно, оно уже намного опережает темпы роста экономики или номинального валового внутреннего продукта. Мы видим более уважительные отношения с клиентами. Можно ли требовать большего и лучшего? Да, но наконец-то появилось понимание и стремление со стороны банков. Работая вместе и принимая разумные решения, в том числе по условиям налога солидарности, мы сможем быстрее улучшить ситуацию", - сказал Казакс.

В то же время он подчеркнул, что работа предстоит не только банкам, но и государству. Например, необходимо смягчить регулирование строительства. Если проекты в сфере недвижимости будут дешевле, проще и быстрее реализовываться, это также поддержит возможности кредитования.

Уже сообщалось, что Министерство финансов разрабатывает модель налога солидарности для банков на период с 2025 по 2027 год.

Представители "Signet Bank" и "Industra Bank" заявили агентству ЛЕТА, что планируемый налог солидарности окажет разрушительное воздействие на развитие и конкурентоспособность небольших местных банков.