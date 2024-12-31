Католический священник в Белоруссии приговорен к 11 годам заключения за «госизмену»

Минский областной суд приговорил настоятеля католического прихода в Воложине ксендза Генриха Околотовича к 11 годам колонии усиленного режима. Его признали виновным в измене государству. Наблюдатели отмечают, что это первый случай в Белоруссии со времен распада СССР, когда католического священника судили по уголовной политической статье.

"Впервые с момента падения коммунистического режима католический священник в Беларуси был осужден по уголовным обвинениям, которые выдвигаются против политических заключенных, - сказал представитель правозащитного центра "Весна" Павел Сапелко. - Суровый приговор призван запугать и заставить замолчать сотни других священников в преддверии январских президентских выборов".

Обвинение и приговор Околотовичу были вынесены в тот момент, когда белорусские власти усилили подавление инакомыслия в преддверии президентских выборов 26 января, которые наверняка принесут авторитарному президенту Александру Лукашенко седьмой срок пребывания у власти.

Правозащитный центр "Вясна" сообщил, что 64-летний ксендз отверг обвинения в государственной измене. Группа включила его в список 1265 политических заключенных в стране.

Околотовича задержали в ноябре 2023 года. Местные СМИ со ссылкой на прихожан сообщают, что священника обвинили в госизмене из-за того, что он якобы передал кому-то некую секретную информацию и тем самым нанес ущерб на очень крупную сумму, которую от него требуют возместить. Речь идет о 1 млн евро. В чем именно обвиняли ксендза, неизвестно, так как суд проходил в закрытом режиме.

Ранее у священника был диагностирован рак, и незадолго до ареста ему была сделана операция.

Репрессии, развернутые режимом Лукашенко после президентских выборов 2020 года, не обошли стороной и церковь. Белорусские власти стремятся подчинить себе духовенство, вызывая его представителей на "профилактические" политические беседы, контролируя веб-сайты и социальные сети, а также поручая службам безопасности следить за проповедями.

Православные составляют около 80% населения Белоруссии, католики - чуть менее 14%, а протестанты - 2%. Сам Лукашенко, который правит страной уже более 30 лет, называет себя "православным атеистом".