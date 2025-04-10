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Кардиолог в шоке от больных: к врачам вовремя не ходят, таблетки не пьют (1)

© LETA 10 апреля, 2025 18:21

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Болезни системы кровообращения являются главной причиной смертности в Латвии. В прошлом году от них умерли 13 475 человек. Для сравнения: это столько, сколько населения во всем Алуксненском крае.

Кардиолог Клинической университетской больницы им. П. Страдыньша (КУБС) Каспарс Купицс и невролог Кристапс Юрьянс рассказывают о том, с чем им приходится сталкиваться чаще всего: пациенты попадают на больничную койку и нуждаются в уходе после того, как перестают принимать медикаменты.

Врач-психотерапевт Лига Лисмане в качестве одной из причин такого поведения называет то, что за 15 минут консультации невозможно выстроить доверительные отношения пациента с врачом, поэтому и лекарства не воспринимаются всерьез.

"Как бы печально ни звучало, люди идут к врачу строить отношения, а не лечиться", - говорит Лисмане.

"Я помню женщину, которой пять лет назад назначил кроворазжижающие препараты. Они действовали, пациентка чувствовала себя хорошо, пока однажды решила больше ими не пользоваться. Когда после этого в инвалидном кресле она въехала в кабинет, в первую минуту я ее не узнал", - вспоминает кардиолог Купицс, который в КУБС специализируется на лечении аритмии и в свое время стажировался в клинике инвазивной аритмологии в Бельгии.

В целом очень мало людей возвращается к нему на консультацию, потому что умирают от инсульта или оказываются прикованными к кровати.

"Люди вовремя не ходят к врачу - чувствуют, что сердце колотится, бьется неритмично и пульс нерегулярный, но списывают это на усталость. И вдруг попадают с инсультом в больницу, где мы констатируем аритмию". Его дополняет главврач отделения инсультов клиники неврологии КУБС Юрьянс: по его словам, 80% этих случаев можно было предотвратить, "если бы люди вовремя ходили к врачу". По данным ЦПКЗ, болезни системы кровообращения являются главной причиной смерти в Латвии: в 2022 году умерло 15 837 человек; в 2023 году - 14 395, в 2024 году - 13 475.

Число умерших сокращается, но и численность населения в целом по стране падает, а потому в процентном соотношении на 100 000 жителей смертность от сердечно-сосудистых заболеваний не уменьшается. Сколько именно человек умирает из-за мерцательной аритмии или инсульта, ЦПКЗ не выделяет.

Данные КУБС показывают, что в стационаре в прошлом году лечились 10 311 пациентов с нарушениями системы кровообращения, из них 3148 старше 40 лет. По подсчетам Юрьянса, примерно 7000 пациентов в прошлом году поступили в больницу с инсультом. Врачи обеспокоены тем, что пациенты не принимают медикаменты и не осознают рисков.

"У меня есть пациенты, которые утверждают, что лекарство пьют, но я вхожу в электронную систему здравоохранения и вижу, что эти лекарства не покидали аптеку", - говорит Купицс.

У обоих коллег есть и объяснение: разжижающие кровь лекарства не дают мгновенного эффекта, как это бывает, например, с таблеткой от головной боли, поэтому их не воспринимают всерьез. "Если человек не чувствует себя лучше после приема лекарств и не видит пользы, то это же не лекарство!" - объясняет мышление пациентов Юрьянс.

(Tvnet.lv)

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