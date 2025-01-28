«Какой позор!» Люди возмущены сменой названия «Арены Рига»

Он отметил, что сотрудничество с "Xiaomi" приведёт к внедрению технологических новшеств. В частности, в фойе арены планируется установить новые экраны, а также постепенно отказаться от баннеров и бумаги, заменив их на более устойчивые технологии – цифровые экраны.

Сотрудничество между "Arēna Rīga" и "Xiaomi" подразумевает, что "Xiaomi" будет осуществлять выплаты "Арене Рига", которые пойдут на улучшение и поддержание инфраструктуры арены. По словам Крастиньша, также запланирована работа с "Xiaomi" над улучшением звуковых технологий "Xiaomi Арены" во время спортивных мероприятий, чтобы посетители могли лучше слышать объявления и получать полноценное удовольствие от событий.

Что думает общественность о переименовании? Вот некоторые мнения из соцсети "X":

Асныньш: Конечно! Всё равно будем называть её "ареной". Люди до сих пор не знают, как произносить "Xiaomi".

Марис: Может, сразу назвать её "арена имени Великого Вождя Мао"?

Альберт: Пора эмигрировать.

Янис: Ничего удивительного. Достаточно посмотреть, какие банки кредитуют владельцев арены. Это чистейший проект "мягкой силы".

Нори: Доверьтесь мне, я знаю китайский, правильно произносить "'сяо ми" или "шяо ми", что означает "маленький рис". Если хотим по-латышски, можем в народе называть её "арена маленького риса" или просто "рисовая арена".

Олиниете: Честно говоря, я не понимаю, зачем переименовывать арены и спортивные комплексы в честь спонсоров. Ну разместите там полно плакатов, моделей телефонов и чего угодно, но оставьте название в покое!

Дайга: Продались китайцам. Русские бизнесмены, всё понятно, откуда растут ноги. Отвратительно, настоящая "руслатвия".

Дюду: Как это вообще произносится? Ксяоми? Сяоми? Кому будет сильно важна правильная версия? Будем следующие пять лет звать её "Х**ми".

Густаво: Скажу честно, это грязь, брошенная в один из символов Риги. Такой позор. Мы станем следующей Венгрией, Сербией, Шри-Ланкой и другими странами, которые продают себя одной из самых ненадёжных стран мира. Коротко и ясно – стыд.