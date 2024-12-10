«Какое право имеет жена на мою квартиру в случае развода»: житейское

Положения Гражданского закона (далее в тексте – закон) устанавливают, что каждому супругу принадлежит имущество, имевшееся у него до вступления в брак, а также имущество, приобретенное им во время брака как отдельное имущество.

Статья 91 закона гласит, что отдельным имуществом каждого супруга в особенности являются:

1) имущество, принадлежавшее супругу до вступления в брак или определенное супругами по договору как отдельное имущество;

2) предметы, пригодные для личного пользования только одним из супругов или необходимые для его самостоятельной работы;

3) имущество, приобретенное одним из супругов безвозмездно во время брака;

4) доходы от отдельного имущества супруга, не переданные дня нужд семьи и совместного домашнего хозяйства;

5) имущество, которым заменено упомянутое в предыдущих четырех пунктах имущество.

Тот факт, что известное имущество является отдельным, обязан доказать тот из супругов, который это утверждает. То, что недвижимая собственность является отдельным имуществом одного из супругов, подлежит внесению в Земельную книгу.

В понимании указанной выше статьи 91 закона имущество, полученное одним из супругов по наследству, является безвозмездно полученным, и поэтому оно считается отдельным имуществом этого супруга.

Следовательно, несмотря на то что вы получили квартиру в собственность, будучи в браке, она является вашим отдельным имуществом (что подтверждается и записью в Земельной книге), поэтому жена не может претендовать на нее в случае развода.

Декларация места жительства и право на недвижимость

Как устанавливает закон «О декларировании места жительства», цель декларирования - сделать каждого человека доступным в правоотношениях с государством и самоуправлением.

Лицо имеет законное основание поселиться по адресу определенной недвижимости, если она ему принадлежит или это лицо заключило в отношении данной недвижимости договор найма или аренды либо приобрело право пользования этой собственностью на основании брака, родства или какого-либо другого законного или договорного основания.

Факт декларирования места жительства сам по себе не создает гражданско-правовых обязательств. Поэтому декларирование вашей женой и ее братом своего места жительства по адресу вашей квартиры не дает им основания как-либо претендовать на вашу квартиру или ее часть в случае вашего развода с женой.