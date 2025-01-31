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Каким был бюджетный дефицит Латвии в прошлом году?

Редакция PRESS 31 января, 2025 14:56

Новости Латвии 0 комментариев

Согласно методологии Европейской системы счетов (ЕСС), дефицит бюджета Латвии в 2024 году составил 849,6 млн евро, или 2,1% от валового внутреннего продукта (ВВП), сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве финансов со ссылкой на данные Государственной казны о выполнении консолидированного совокупного бюджета в 2024 году.

Дефицит бюджета в прошлом году был на 0,3 процентных пункта меньше, чем в 2023 году, и на 0,7 процентных пункта меньше, чем прогнозировалось осенью прошлого года.

Более низкий уровень дефицита в основном обусловлен более высокими доходами, ожидаемыми в январе этого года, которые, согласно методике ЕСС, относятся к 2024 году, а также более низкими, чем было запланировано, фактическими расходами на проекты из фондов Европейского союза и основные функции государства.

Госдолг Латвии, согласно оперативной оценке Госказны, составил в 2024 году 19 млрд евро, или 47,7% от ВВП, увеличившись за год на 1,5 млрд евро. Как поясняет Минфин, это обусловлено тем, что в прошлом году были приняты меры по привлечению заемных средств для покрытия общих финансовых потребностей, в том числе для финансирования бюджетного дефицита и погашения госдолга.

Снижение дефицита госбюджета в 2024 году уменьшит ожидаемый рост госдолга в будущем, что положительно скажется на стоимости его обслуживания, прогнозирует Минфин.

Министерство также отмечает, что официальные данные о бюджетном дефиците и госдолге в 2024 году будут доступны в апреле 2025 года.

Согласно данным Госказны, в соответствии с методологией денежного потока дефицит консолидированного совокупного бюджета в 2024 году составил 733,1 млн евро, что почти на 600 млн евро меньше, чем в 2023 году. Минфин отмечает, что улучшение баланса наблюдается на всех уровнях бюджета.

Дефицит основного бюджета в 2024 году составил 1,1 млрд евро, что на 355,5 млн евро меньше, чем годом ранее. В специальном госбюджете в конце года был профицит в размере 337,1 млн евро, что на 85,7 млн евро больше 2023 года. Баланс бюджетов самоуправлений улучшился на 107,6 млн евро, и дефицит составил 48,3 млн евро.

Доходы консолидированного совокупного бюджета выросли на 1,5 млрд евро (9,7%) до 17,1 млрд евро. Минфин объясняет рост доходов получением иностранной финансовой помощи в размере 1,8 млрд евро, что на 323,2 млн евро, или 21,9% больше, чем в 2023 году.

Налоговые поступления в совокупный бюджет в 2024 году составили 13,6 млрд евро, включая остаток на едином налоговом счете в размере 25,9 млн евро, но без учета взносов в государственную систему пенсионных фондов в размере 847 млн евро. Поступления были почти на 1 млрд евро (7,8%) больше, чем в 2023 году.

Расходы консолидированного совокупного бюджета в 2024 году составили 17,9 млрд евро, увеличившись по сравнению с 2023 годом на 920,9 млн евро (5,4%).

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