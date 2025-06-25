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Как в воду канул: сбежавшего из калининградского поезда россиянина уже неделю не могут найти

© LETA 25 июня, 2025 14:53

ЧП и криминал 0 комментариев

Иллюстративное фото

Литовская полиция продолжает поиск гражданина России, сбежавшего из калининградского поезда, о нем уведомлены партнеры за рубежом.

«Ведется интенсивный поиск, информации довольно много, довольно много неконкретной, нам нужно время, чтобы проанализировать всю полученную информацию и продолжить целенаправленные поиски», — сказал журналистам заместитель генерального комиссара полиции Реналдас Жеконис после заседания Комитета по праву и правопорядку (КПП) Сейма в среду.

Он сказал, что не может комментировать, мог ли беглец уже уехать за границу. По словам Жекониса, партнеры за рубежом уведомлены об инциденте.

«Это нарушение Шенгенской зоны, процедура Шенгенской зоны», — сказал Жеконис.

Председатель КПП Юлюс Сабатаускас отметил, что действующая процедура проверки транзитных поездов неудовлетворительна. Агентство BNS сообщало, что гражданин России Даниил Мухаметов, 2004 года рождения, сбежал из транзитного поезда Адлер-Калининград 17 июня.

По данным полиции, когда до железнодорожной станции Кибартай оставалось около 25 минут, на участке железной дороги между Пильвишкяй и Кибартай проводник поезда заметил открытую дверь поезда, через которую мог выпрыгнуть человек.

Министр внутренних дел Владислав Кондратович сформировал межведомственную рабочую группу, которая должна будет представить обновленный алгоритм реагирования на возможные инциденты при обеспечении безопасности специальной схемы калининградского транзита.

Похожий побег из поезда, по словам пограничника, был зафиксирован в 2020 году, когда узбек выпрыгнул недалеко от Вильнюса и погиб в результате несчастного случая.

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