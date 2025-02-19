Как узаконить перепланировку в своей квартире: пошагово

Косметический ремонт и не только...

Вас не устраивает цвет обоев в спальне либо их разодрала кошка? Можно успокоить квартировладельца: поклейка обоев, укладка ламината или паркета, равно как и устройство натяжных потолков либо установка душевой кабины вместо ванны на том же месте, демонтаж встроенных кладовок и антресолей, замена дверей и окон при сохранении существующих проемов, установка металлической входной двери — все это считается косметическим ремонтом, на проведение которого никаких разрешений в Строительной управе получать не нужно. Также можно смело приглашать маляра — в покраску стен или потолков муниципальные чиновники не вмешиваются.

Но вот если вы решили увеличить площадь ванной за счет прихожей с последующим переносом не несущей стены и изменением конфигурации отопительной или водопроводной сети либо сломать стену между кухней и гостиной (чаще всего именно так поступают владельцы квартир в «хрущевках» с их крохотными кухнями и ванными), то такая перепланировка проходит по разряду упрощенной реновации. Для ее легализации нужно получить специальное разрешение, так называемую карту удостоверения упрощенной перестройки.

Если ваша многоэтажка находится в управлении RIgas namu pАrvaldnieks, то электронную заявку можно подать на интернет-сайте домоуправления. В случае расположения квартиры в домах других управляющих заявку необходимо подавать непосредственно в Строительную управу.

С 2020 года все общение происходит исключительно в электронном виде. Нужно заполнить специальную форму, где перечисляются все изменения, которые вы планируете сделать в квартире. К этому документу прикладываются инвентаризационный план и копия выписки из Земельной книги, подтверждающая право собственности заявителя на недвижимость.

Теперь остается ждать получения разрешения. Ответ должны выдать в течение двух недель. Это будет согласованная карта, удостоверяющая упрощенное обновление квартиры, которую составляет сертифицированный архитектор. За это нужно будет заплатить муниципальную пошлину. В случае отказа вам обязательно укажут причину такого решения. Наличие согласованной карты позволяет приступить к ремонту.

Однако если вы решили перенести санузел в другое помещение, то дополнительно требуется получить письменное согласие собственника расположенной ниже квартиры.

Кроме того, необходимо обзавестись разрешением от компании Gaso в случае замены газовой плиты на электрическую. А любые изменения фасада — к примеру, застекление лоджии, установка кондиционера и спутниковой тарелки на наружную стену — требуют согласия по меньшей мере двух третей собственников квартир, поскольку фасад является коллективной собственностью.

Самый сложный вариант

Несущие стены в любом случае трогать запрещено. Это касается и устройства арок и проемов. Нарушение целостности этих стен ослабляет несущую способность сооружения и деформирует силовую схему здания. Это в «хрущевках» обычно несущая стена располагается вдоль дома. Но зачастую вынести соответствующий вердикт может только строительный инженер. Поэтому в случаях нестандартной планировки его нужно обязательно пригласить для проведения оценки.

Затем предстоит сбор подписей владельцев всех квартир в доме, которые должны дать свое согласие, что совершенно нереально. Но если все они оказались покладистыми, то в Стройуправу подается заявка на проведение работ и составление проекта. Для каждого вида строительного вмешательства это будет свой проект.

Разумеется, к нему прикладываются инвентаризационный план и документы, подтверждающие право собственности на объект. В случае положительного решения выдают уже архитектурно-планировочное задание. В нем перечислены этапы, которые необходимо пройти, перед тем как приступить к работе. Это, к примеру, согласование с Государственной инспекцией по охране памятников культуры, если дом имеет статус памятника архитектуры.

После выполнения всех заданий выдают разрешение на проведение строительных работ. Затем объект нужно сдать в эксплуатацию, заказав новый инвентаризационный план. Естественно, столь сложную бюрократическую процедуру пройти трудно. Поэтому в Латвии существуют специальные фирмы, работники которых сами оформляют все документы. Здесь только важно не нарваться на мошенников и предварительно хотя бы почитать отзывы в Интернете.

О шуме

Звук работающего перфоратора за стеной малоприятен для окружающих. По латвийским законам каждый имеет право шуметь на территории своей частной собственности, но при этом не мешая окружающим. Иначе это считается хулиганством.

Между тем проведение строительных работ, согласованных с самоуправлением, в период с 7.00 до 21.00 хулиганством не считается. Поэтому жаловаться на ремонтников бесполезно. Лучше всего заказчику самому проявить человечность, предварительно предупредив соседей о проведении громких ремонтных работ и согласовав с ними время, когда эти работы создадут наименьший дискомфорт.

Бывает, что разрешение на проведение таких работ необходимо согласовать, например, с управляющим домом, если такое условие указано в договоре, заключенном между собственниками квартир и управляющим.

А если без согласования?

Квартировладельцы, производящие перепланировку без согласования, закладывают под свою собственность мину замедленного действия. Взять кредит под это жилье будет невозможно. Да и продать затруднительно. Потому что если человек купил квартиру с незаконной перепланировкой, то ответственность за данное действие возлагается уже на него. Ведь, согласно Административно-процессуальному закону, минимальная сумма штрафа для физических лиц составляет 50 евро, а максимальная — 5 000.

Одновременно возбуждается второе административное дело — о самовольном строительстве, в результате рассмотрения которого, если нет возможности согласовать документацию (не дают согласия соседи или работы не соответствуют требованиям нормативных актов), принимается решение о восстановлении прежнего состояния квартиры. Выписывается соответствующий акт. В случае невыполнения предписания следуют очередные штрафы.

Кроме того, пока последствия самовольной реконструкции не будут устранены, к объекту применяется повышенная ставка налога на недвижимость в размере 3% от кадастровой стоимости.

Правда, владелец может по-быстрому продать квартиру, и тогда проблемы повисают уже на новом владельце. Даже если у собственника нет инвентаризационного плана, документ можно запросить в Рижской строительной управе, где имеется каталог типовых проектных зданий, в которых указан первоначальный план квартиры.

Впрочем, если не затронуты несущие стены и нет кардинальных изменений инженерных сетей, то нововведения можно сравнительно быстро легализовать, сделав это самостоятельно либо обратившись к услугам фирм-посредников. Их работники сами разработают проект и утвердят его в Строительной управе, запросив за услуги в случае квартир типовых проектов около 300 евро.

Александр ФЕДОТОВ