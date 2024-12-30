Как узаконить брак, заключенный в США

У меня постоянный вид на жительство - статус репатрианта в Латвийской Республике, но я являюсь гражданкой Израиля. У меня также есть недвижимость в Латвии. Уже больше года живу в США, где год назад вышла замуж за гражданина Колумбии и в браке родился ребенок. Недвижимость, которой я владею в Латвии, находится в совместной собственности с моим мужем. Как я могу в Латвии узаконить брак, заключенный в США, поскольку сейчас я приехала в Латвию?

Из заданного вопроса следует, что брак был заключен год назад, но в Управление по делам гражданства и миграции (далее - УДГМ) информация об этом не была предоставлена, а согласно статье 15 закона «О регистре физических лиц» (далее – закон), податели информации несут ответственность за своевременное предоставление информации, без установления конкретного срока, как это было ранее предусмотрено в пункте 30 правил Кабинета министров № 131 «Порядок обновления сведений, включенных в регистр жителей». Данный пункт устанавливал, что информация должна быть предоставлена УДГМ или дипломатическому или консульскому представительству Латвийской Республики за рубежом в течение 30 дней после изменения ранее внесенных в регистр данных. В свою очередь, сведения о вашем новорожденном ребенке должны были быть предоставлены в течение 2 месяцев в соответствии с частью второй статьи 14 закона.

Срок предоставления информации о переезде

Согласно положениям правил Кабинета министров № 412 «Порядок включения и обновления сведений в Регистре физических лиц», негражданин, получивший постоянный вид на жительство в Латвии, обязан сообщить Управлению по делам гражданства и миграции адрес своего проживания и своих несовершеннолетних детей за границей в течение трех месяцев после переезда на постоянное место жительства за границу и в течение 30 дней после смены адреса проживания за границей.

Следует отметить, что за несвоевременное предоставление информации может быть применено административное наказание в соответствии с «Законом об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка», согласно которому за непредоставление сведений в Регистр физических лиц может быть вынесено предупреждение или наложен денежный штраф в размере до сорока штрафных единиц (т. е. 700 евро, 1 штрафная единица = 5 евро).

В вашем случае, когда вы не подали информацию в дипломатическое или консульское представительство Латвийской Республики в США и хотите подать ее в УДГМ в Латвии, наиболее удобным и быстрым способом является подача документов в электронном виде, подписанных электронной подписью.

Об информации о рождении ребёнка

Вы также обязаны предоставить информацию не только о браке, заключенном в США, но и о ребенке, родившемся в США, и присвоенном в США идентификационном коде, а также сообщить свой адрес проживания в США, поскольку, согласно пунктам 7, 12, 121, 14 и 19 части первой статьи 11 закона, в данный регистр, помимо прочих, включаются следующие сведения о лице: сведения о рождении; адрес декларированного, зарегистрированного или указанного места жительства лица; сведения о контактном адресе лиц, указанных в подпунктах d, e, g, h, i и j пункта 2 части первой статьи 4 закона; сведения о присвоенном лицу, указанному в подпункте а пункта 2 части первой статьи 4 закона, идентификационном коде, записанном в документе, который выдан компетентным учреждением, и сведения о заключении брака.

Об оформлении документов для их подачи в УДГМ

Сообщить свой адрес проживания в США можно с помощью электронной услуги «Декларирование или указание места жительства» (https://latvija.gov.lv/Services/12209).

В свою очередь, свидетельство о регистрации брака и свидетельство о рождении ребенка, выданные в США, изначально необходимо легализовать, заверить апостилем и перевести на латышский язык, после чего подготовить заявление на имя УДГМ с просьбой обновить сведения в Регистре физических лиц, отметив необходимое. Бланки заявлений можно найти по адресу:

https://www.pmlp.gov.lv/lv/zinu-sniegsana-par-izmainam-fizisko-personu-registra-ieklautajas-zinas-kas-izdaritas-arvalsts-institucijas

Заявление должно быть подписано надежной электронной подписью отдельно от прилагаемых документов. К прилагаемым документам необходимо приложить документ в формате Word, указав следующее удостоверяющее подтверждение: «НАБОР ПРОИЗВОДНЫХ ДОКУМЕНТОВ ВЕРЕН (DOKUMENTU ATVASINĀJUMU KOPUMS PAREIZS), имя и фамилия, персональный код; датой документа является дата его электронной подписи». Весь набор прилагаемых документов должен быть подписан одной электронной подписью. Затем два документа (заявление и набор документов, которые необходимо предоставить), подписанные электронной подписью, необходимо отправить на электронную почту любого территориального отделения УДГМ или использовать для подачи этих документов официальный электронный адрес, приложив заверенные надежной электронной подписью копии оригиналов документов.

В случае отсутствия у вас электронной подписи или возможности подписывать документы в электронном виде их можно подать, отправив в бумажном виде обычной почтой в любой территориальный отдел УГДМ - при условии, что копии документов должны быть заверены следующим образом: указать «копия верна», данные того, кто ее заверяет (имя, фамилия, подпись) и дата заверения.

Об административной ответственности

В дополнение к вышеизложенному в вашем случае рекомендую также приложить заявление с просьбой не применять административное взыскание за непредоставление заявления об обновлении сведений в Регистре физических лиц в установленном законом порядке, указав, что у вас не было намерения совершить нарушение, что вы сожалеете, что возникла такая ситуация, описав причины, из-за которых возникла ситуация*, и что, руководствуясь принципом «прежде всего проконсультируйтесь», при рассмотрении дела об административном правонарушении вы просите принять во внимание то, что указано в заявлении, помимо прочего, отношение и тот факт, что вы сожалеете о сложившейся ситуации, а также то, что вы ранее не были наказаны за подобное нарушение.

* В соответствии с частью первой статьи 5 закона «Об административной ответственности» (далее - закон), административной ответственностью признается противоправное, виновное деяние (действие или бездействие) лица, за которое законом или обязательными правилами самоуправления предусмотрена административная ответственность. Из вышеизложенного следует, что основанием административной ответственности является состав административного правонарушения, который должен быть обнаружен в действиях лица.

Согласно статье 132 закона, должностное лицо при рассмотрении дела об административном правонарушении обязано выяснить, было ли совершено административное правонарушение, совершено ли оно лицом, привлекаемым к ответственности, может ли это лицо быть привлечено к ответственности, имеются ли смягчающие и отягчающие обстоятельства, а также необходимо выяснить другие обстоятельства, имеющие значение для правильного решения дела об административном правонарушении, например: обстоятельства совершения правонарушения и отношение лица, привлекаемого к административной ответственности (часть вторая статьи 19 закона). Применение смягчающих ответственность обстоятельств является обязательным.

Часть вторая статьи 19 закона устанавливает, что при определении вида и меры административного наказания учитываются характер совершенного правонарушения, личность лица, привлекаемого к ответственности, финансовое положение, обстоятельства совершенного правонарушения, смягчающие и отягчающие обстоятельства.

В свою очередь, согласно статье 20 закона, ответственность за административное правонарушение смягчается, в том числе тем обстоятельством, что лицо, привлекаемое к ответственности, признало нарушение и пожалело о содеянном.