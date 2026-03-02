Как США и Израиль вычислили местонахождение аятоллы Хаменеи

Это произошло потому, что США и Израиль решили воспользоваться важной разведывательной информацией, полученной всего за несколько часов до этого.

В течение нескольких месяцев они выжидали момента, когда высокопоставленные иранские деятели могли собраться на встречу, и установили, что Хаменеи будет находиться в комплексе зданий в центре Тегерана в субботу утром.

Им также было известно местонахождение других высокопоставленных иранских военных и сотрудников разведки, которые проводили встречу в то же самое время.

На протяжении нескольких месяцев США и Израиль отслеживали передвижения верховного лидера Ирана. Точные методы, которые при этом использовались, остаются засекреченными, хотя президент США Дональд Трамп в одном из сообщений в социальных сетях косвенно намекнул на них.

«Ему не удалось избежать нашей разведки и высокотехнологичных систем слежения», — заявил Трамп.

Информация о местонахождении Хаменеи могла быть получена от агента на месте, однако более вероятно, что аятоллу вычислили, отслеживая с помощью современных технологий перемещения других иранских деятелей.

В ходе 12-дневной войны в июне прошлого года Израиль атаковал ученых и чиновников, связанных с иранской ядерной программой, и, как сообщалось, использовал взлом телекоммуникационных и мобильных телефонных систем для отслеживания перемещений отдельных лиц.

В ряде случаев это включало отслеживание перемещений телохранителей, сопровождавших ключевых должностных лиц.

В долгосрочной перспективе это позволило сформировать своего рода «паттерны» повседневной жизни лидера и выявлять моменты уязвимости: с кем и как часто он встречается, где предпочитает проводить такие встречи.

Иран знал, что верховный лидер находится в поле зрения его противников, поэтому неспособность выявить и устранить эти уязвимости на протяжении нескольких месяцев свидетельствует либо о глубоком провале иранской системы безопасности и контрразведки, либо о способности Израиля и США адаптировать свои методы, находя новые способы наблюдения.

Иранские власти также могли исходить из того, что атака средь бела дня менее вероятна.

В данном случае, как пишет The New York Times, разведывательная информация поступила извне — от ЦРУ, — но была передана Израилю для осуществления непосредственного удара.

Признаки указывают на разделение задач: Израиль сосредоточился на ударах по целям, связанным с руководством Ирана, тогда как США — на военных объектах.

Крайне важно, что разведка обеспечила достаточно заблаговременное предупреждение о передвижениях верховного лидера и других должностных лиц, что позволило спланировать атаку с использованием истребителей, способных запускать ракеты большой дальности.

Вместо одного удара, способного обезглавить противника, план предполагал, что эта атака станет началом более широкой кампании; ее перенесли на более ранний срок, чтобы воспользоваться благоприятным окном возможностей.

Израильским истребителям требуется около двух часов, чтобы достичь Тегерана, однако остается неясным, с какого именно расстояния они выпустили свои боеприпасы.

Сообщается, что после принятия решения израильские истребители выпустили по комплексу 30 мощных бомб примерно в 9:40 по местному времени.

Возможно, это было связано с тем, что верховный лидер продолжал использовать подземный бункер под комплексом для своей защиты (хотя, по сообщениям, это не был один из самых глубоких бункеров, имеющихся у режима).

Чтобы гарантированно поразить цель, могло потребоваться применение нескольких боеприпасов.

Пострадали и другие объекты в иранской столице, включая офис президента Масуда Пезешкиана, который позднее сообщил, что находится в безопасности.

Иран подтвердил гибель трех высокопоставленных чиновников Министерства обороны, включая секретаря Совета обороны Али Шамхани, министра обороны бригадного генерала Азиза Насирзаде и командующего Корпусом стражей исламской революции генерала Мохаммада Пакпура.

Когда самолеты нанесли удар, в резиденции президента Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, где он вместе с рядом высокопоставленных чиновников следил за развитием событий, была ночь.

Прошло несколько часов, прежде чем было официально подтверждено, что верховный лидер Ирана убит.

Тегеран, впрочем, готовился к подобному развитию событий. Поступали сообщения о том, что планы преемственности — не только для Хаменеи, но и для целого ряда других высокопоставленных чиновников — уже были разработаны.

Все это свидетельствует о том, что по-прежнему остается неясным, каким образом убийство Хаменеи повлияет на дальнейший ход этого конфликта.