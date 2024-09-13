Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Четверг, 03. Октября Завтра: Elza, Ilizana

Как самому рассчитать свою пенсию по старости: формула

Еженедельник «Вести» 13 сентября, 2024 19:02

Выбор редакции 0 комментариев

Как в настоящее время рассчитывается пенсия по старости? Это не секрет. Методика расчета доступна всем на домашней страничке Государственного агентства социального страхования – vsaa.gov.lv. Формула расчета пенсии по старости составлена с учетом страхового стажа, средней зарплаты будущего пенсионера, времени накопления стажа. Учитываются периоды страхового стажа.

Важно, в какой именно период накоплен пенсионный капитал.

Период с 1 января 1996 года до месяца назначения пенсии; средняя страховая зарплата с 1996 до 1999 года (включительно); страховой стаж до 31 декабря 1995 года; а также период (в годах), в течение которого, согласно закону, начиная с года назначения пенсии, она будет выплачиваться.

V Расчёт пенсии

Формула расчета пенсии по старости проста, ее может рассчитать любой, обладая необходимыми данными из своей допенсионной биографии:
P = K : G : 12 (P = K / G : 12),

где P – это средняя пенсия за месяц;
K - накопленный пенсионный капитал застрахованного лица (сумма страховых платежей и годовой прирост капитала, зарегистрированный на личном счете конкретного налогоплательщика);
G - период (в годах), за который с года назначения пенсии планируется выплата пенсии по старости (определяется законодательно).

V Три периода стажа

Для расчета пенсии старшего поколения актуальна формула, которая учитывает трудовой стаж, накопленный до 1996 года:

P = (Ks + K) : G : 12,
или
P = (Ks + K) / G : 12

Здесь мы видим дополнительную величину – Ks. Это начальный пенсионный капитал, который рассчитывается по формуле:
Ks = Vi x As x 0,2 : 12

Составные формулы:

* Vi - средняя страховая зарплата жителя в период с 1996 по 1999 год. Средняя зарплата страховых платежей застрахованного лица за 48 месяцев (актуализированная) в период с 1996 по 1999 год (включительно). Если в указанный период страховые платежи выплачивались менее чем за 48 месяцев, средняя зарплата страховых платежей устанавливается путем деления суммы страховых платежей на 48;

* As - страховой стаж в годах потенциального пенсионера за период до 1 января 1996 года.

(!) Узнать о своем страховом стаже в базе данных VSAA можно на портале: latvija.lv

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 12 реакций
Комментарии (0) 12 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В России арестован гражданин Эстонии: в деле фигурируют более трех миллионов евро

Мир 18:54

Мир 0 комментариев

Гражданин Эстонии Никита Чоха арестован в Санкт-Петербурге — владелец стоматологической клиники в Таллинне стал фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств в петербургской больнице, в деле фигурируют более трехсот млн рублей, или более трех млн евро, пишет Rus.Postimees.

Гражданин Эстонии Никита Чоха арестован в Санкт-Петербурге — владелец стоматологической клиники в Таллинне стал фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств в петербургской больнице, в деле фигурируют более трехсот млн рублей, или более трех млн евро, пишет Rus.Postimees.

Читать
Загрузка

Порты в США парализованы забастовкой. Что будет с торговлей и с поставками оружия Украине?

Мир 18:44

Мир 0 комментариев

Первая за полвека забастовка докеров парализовала все порты на восточном побережье США. Как она скажется на крупнейшей в мире американской экономике в преддверии ключевых президентских выборов и грозит ли она перебоями в мировой торговле и поставках военной помощи Украине и Израилю? Подробный анализ ситуации дает BBC.

Первая за полвека забастовка докеров парализовала все порты на восточном побережье США. Как она скажется на крупнейшей в мире американской экономике в преддверии ключевых президентских выборов и грозит ли она перебоями в мировой торговле и поставках военной помощи Украине и Израилю? Подробный анализ ситуации дает BBC.

Читать

Волки разорвали десятки овец за ночь: от охотников пользы мало, компенсации от государства не дождешься

Важно 18:22

Важно 0 комментариев

Андрей из Кошкеле, что в Валмиерском крае, занимается овцеводством около десяти лет. В начале прошлой недели на его ферме произошло страшное: ночью загон посетила стая волков. В конце сентября на ферме Андреи волки разорвали 20 овец и ягнят, сообщает Bez Tabu.

Андрей из Кошкеле, что в Валмиерском крае, занимается овцеводством около десяти лет. В начале прошлой недели на его ферме произошло страшное: ночью загон посетила стая волков. В конце сентября на ферме Андреи волки разорвали 20 овец и ягнят, сообщает Bez Tabu.

Читать

На ветер улетают сотни миллионов — а виновных нет! Долго так будет продолжаться? Андрей Козлов

Выбор редакции 18:18

Выбор редакции 0 комментариев

"Власть, да и правоохранительные органы трудно заподозрить в непоследовательности. Вот судите сами. Проект Rail Baltica провалился, было нарушено, кажется, все, что можно было нарушить, но виновных нет и вряд ли появятся. Ну разве что найдут какого-то стрелочника.  С основного капитала национальной авиакомпании airBaltic списали более полумиллиарда евро и, конечно, же виновных нет и вообще, как нас уверяют власти, списали те деньги, которые все равно уже истрачены, - пишет член "Стабильтности!" Андрей Козлов. 

"Власть, да и правоохранительные органы трудно заподозрить в непоследовательности. Вот судите сами. Проект Rail Baltica провалился, было нарушено, кажется, все, что можно было нарушить, но виновных нет и вряд ли появятся. Ну разве что найдут какого-то стрелочника.  С основного капитала национальной авиакомпании airBaltic списали более полумиллиарда евро и, конечно, же виновных нет и вообще, как нас уверяют власти, списали те деньги, которые все равно уже истрачены, - пишет член "Стабильтности!" Андрей Козлов. 

Читать

Взрослые среагировали молниеносно: в Вентспилсе возле школы задержали человека с оружием

Важно 18:13

Важно 0 комментариев

В Вентспилсе вдоль учебных заведений прогуливался нетрезвый человек с оружием в руках. Как только его заметили, сразу же была вызвана полиция. Стражи правопорядка среагировали оперативно и задержали подозрительного субъекта. Но школьники до сих пор переживают по поводу увиденного, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

В Вентспилсе вдоль учебных заведений прогуливался нетрезвый человек с оружием в руках. Как только его заметили, сразу же была вызвана полиция. Стражи правопорядка среагировали оперативно и задержали подозрительного субъекта. Но школьники до сих пор переживают по поводу увиденного, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Читать

«Пойти преподавать — это очень отчаянный поступок»: директор школы

Важно 18:10

Важно 0 комментариев

Хватает ли учителей? Это традиционный вопрос руководителям департаментов образования перед началом учебного года. В Даугавпилсе признают: заполнить вакансии учителей в школах не так просто, но пока справляются. Кадрового провала нет, и дети не остаются без знаний. И хотя многие потенциальные преподаватели уходят в другие сферы, есть и исключения — когда люди, наоборот, меняют профессию, делая осознанный выбор в пользу педагогики, сообщает Латвийское радио 4.

Хватает ли учителей? Это традиционный вопрос руководителям департаментов образования перед началом учебного года. В Даугавпилсе признают: заполнить вакансии учителей в школах не так просто, но пока справляются. Кадрового провала нет, и дети не остаются без знаний. И хотя многие потенциальные преподаватели уходят в другие сферы, есть и исключения — когда люди, наоборот, меняют профессию, делая осознанный выбор в пользу педагогики, сообщает Латвийское радио 4.

Читать

За ребёнка — 428 евро: в Латвии появилась «нянечкина служба» на деньги ЕС

Бизнес 18:02

Бизнес 0 комментариев

Семь самоуправлений смогут оплатить так называемую «службу нянечек», используя средства ЕС. Родители, поручая ребенка сертифицированной нянечке, должны будут платить только за питание. Такая возможность будет в Лиепае, Елгаве, Риге, а также Южнокурземском, Кекавском, Марупском и Ропажском краях, сообщает LSM+ со ссылкой на TV Kurzeme.

Семь самоуправлений смогут оплатить так называемую «службу нянечек», используя средства ЕС. Родители, поручая ребенка сертифицированной нянечке, должны будут платить только за питание. Такая возможность будет в Лиепае, Елгаве, Риге, а также Южнокурземском, Кекавском, Марупском и Ропажском краях, сообщает LSM+ со ссылкой на TV Kurzeme.

Читать