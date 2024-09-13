Как самому рассчитать свою пенсию по старости: формула

Важно, в какой именно период накоплен пенсионный капитал.

Период с 1 января 1996 года до месяца назначения пенсии; средняя страховая зарплата с 1996 до 1999 года (включительно); страховой стаж до 31 декабря 1995 года; а также период (в годах), в течение которого, согласно закону, начиная с года назначения пенсии, она будет выплачиваться.

V Расчёт пенсии

Формула расчета пенсии по старости проста, ее может рассчитать любой, обладая необходимыми данными из своей допенсионной биографии:

P = K : G : 12 (P = K / G : 12),

где P – это средняя пенсия за месяц;

K - накопленный пенсионный капитал застрахованного лица (сумма страховых платежей и годовой прирост капитала, зарегистрированный на личном счете конкретного налогоплательщика);

G - период (в годах), за который с года назначения пенсии планируется выплата пенсии по старости (определяется законодательно).

V Три периода стажа

Для расчета пенсии старшего поколения актуальна формула, которая учитывает трудовой стаж, накопленный до 1996 года:

P = (Ks + K) : G : 12,

или

P = (Ks + K) / G : 12

Здесь мы видим дополнительную величину – Ks. Это начальный пенсионный капитал, который рассчитывается по формуле:

Ks = Vi x As x 0,2 : 12

Составные формулы:

* Vi - средняя страховая зарплата жителя в период с 1996 по 1999 год. Средняя зарплата страховых платежей застрахованного лица за 48 месяцев (актуализированная) в период с 1996 по 1999 год (включительно). Если в указанный период страховые платежи выплачивались менее чем за 48 месяцев, средняя зарплата страховых платежей устанавливается путем деления суммы страховых платежей на 48;

* As - страховой стаж в годах потенциального пенсионера за период до 1 января 1996 года.

(!) Узнать о своем страховом стаже в базе данных VSAA можно на портале: latvija.lv