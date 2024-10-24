Как русских и белорусов в Латвии заменили украинцы и индусы: и при чем тут наши деньги?

Вчера комиссия Сейма по гражданству, миграции и сплоченности общества заслушала комментарии руководителя Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) Майры Розе о том, как орган будет работать в рамках проекта государственного бюджета, подготовленного на следующий год. На орган уже возложено больше функций, чем выделено денег, но в таком положении он находился на протяжении всего времени своего существования. Среди нововведений на следующий год обращает на себя внимание только Закон о кладбищах, который предписывает PMLP дополнить реестр физических лиц, который он ведет, информацией о последнем пристанище человека, то есть о месте его захоронения.

Учет жителей и мигрантов требует все больше денег

PMLP должна принимать решения о праве людей жить в Латвии в соответствии с одним из правовых статусов, выдавать им документы, подтверждающие их статус, и вести множество регистров различных групп людей, связанных с Латвией. Нам также необходимо вести некоторые регистры людей, в отношении которых PMLP, суды и другие инстанции еще не приняли решение о том, разрешено ли им жить в Латвии.

Для выполнения этих функций в PMLP трудится 641 человек, и их работа в следующем году обойдется бюджету в 17 073 328 евро. На общее увеличение зарплаты выделено 1 911 641 евро. Это отвечает росту в 5,6%. Таким образом, рост зарплаты явно опережает 2,6%, на которые правительство обещало увеличить среднюю зарплату государственных служащих в следующем году по сравнению с нынешним.

Другими словами, обещание так же далеко от реальности, как и данные по инфляции. Она должна становиться все ниже в соответствии с политикой Европейского центрального банка. На самом деле этой политике соответствуют только данные Центрального статистического управления Латвии, согласно которым 12-месячная инфляция в этом году колебалась между 0,4 и 1,4 %. Если бы это было так, то государственные служащие могли бы согласиться на повышение зарплаты примерно на 2,6%, что обеспечило бы скромный, но реальный рост благосостояния. Но на самом деле инфляция такова, что даже при увеличении денежной массы на 5,6% Майре Розе придется очень ловко маневрировать, чтобы поддерживать свое учреждение в рабочем состоянии.

Сама PMLP - наглядный пример того, как продолжает раскручиваться инфляционная спираль. Правительство смогло быть щедрым к PMLP в том числе и потому, что направило часть дополнительных доходов, полученных государством за счет повышения сборов за оформление (проверку, подтверждение и т. д.) виз, видов на жительство и т. д., на покрытие повышения зарплат. Это, конечно, прекрасно, но ведь и все остальные государственные и местные органы власти, а также частные арендодатели поступают аналогичным образом, взимая с PMLP более высокую арендную плату и плату за коммунальные услуги. Госпожа Розе выразила озабоченность тем, как пережить следующий год без ситуаций, когда человек приходит в офис PMLP, а офис уже закрыт.

Выделенные PMLP 239 000 евро на увеличение расходов являются незначительными для учреждения, которое должно быть представлено по всей стране. Можно возразить, что смета расходов на товары и услуги на 2025 год в размере 7,1 млн евро не является микроскопической, но большая часть расходов уже связана с поддержанием информационных систем, которые также не становятся дешевле.

Война в Украине увеличила поток людей в Латвию и из Латвии

Однако будем верить, что в следующем году учреждение продолжит свою работу и примет участие в привлечении в Латвию людей, которые своими вложенными деньгами и трудом увеличат объем средств, на которые может существовать латвийское государство и его административный аппарат. Не менее важна и роль PMLP в удалении неугодных Латвии людей, хотя PMLP является лишь тем, кто принимает решения, а не исполняет их.

В последние годы были проведены две кампании, в ходе которых PMLP периодически оказывалась в центре внимания общественности. События в Латвии расшевелило вторжение России в Украину 24 февраля 2022 года.

В качестве первого стоит упомянуть поток украинских беженцев, который хлынул в Латвию, и еще больше - через Латвию. Десятки тысяч украинских беженцев получили убежище в Латвии и латвийские документы, подтверждающие это. В следующем году срок действия многих из этих документов истечет. PMLP снова придется в ускоренном темпе обрабатывать десятки тысяч заявлений о продлении убежища или изменении статуса. Перерегистрация документов позволит с гораздо большей точностью подсчитать, сколько украинских беженцев действительно находятся в Латвии и решили связать свою судьбу с ней. Но эта же ситуация требует от Латвии (Сейма?) решений, выходящих далеко за рамки компетенции PMLP.

Латвия должна дать людям понятные правила, по которым они смогут или не смогут остаться в Латвии после того, как активная война в Украине сменится миром или перемирием. Нет смысла учить латышский язык людям, которых в любой момент могут отсюда выселить.

Вторжение России в Украину также вызвало переезд сторонников России в Россию или, по крайней мере, из Латвии. Есть люди, которые делают это совершенно добровольно, но политики в борьбе за места в 14-м Сейме осенью 2022 года оформили в виде поправок к закону об иммиграции обещание заставить покинуть Латвию тех людей, которые приняли российское гражданство, но не сдали (пользуясь желанием латвийских политиков не раздражать Россию) экзамен на знание латышского государственного языка. Впоследствии политики, избранные в Сейм 14-го созыва, смягчили это предвыборное обещание, несколько раз внеся поправки в Закон об иммиграции. PMLP пришлось подчиниться всем этим изменениям в отношении примерно 52,7 тысяч человек. Их постоянные виды на жительство были аннулированы, затем преобразованы во временные виды на жительство и снова в постоянные виды на жительство, если люди хотели этого и смогли сдать языковой экзамен даже с седьмой попытки в течение двух лет. Политика латвийского государства побудила около трех тысяч человек покинуть Латвию, но остальные пообещали пойти на экзамены. PMLP следит за их успехами почти как родители, чьи дети свернули на кривую дорожку.

Латвия вызывает интерес у гастарбайтеров и беженцев

Случай с Украиной активизировал работу PMLP с легальными мигрантами. Но такие мигранты прибывают и из других стран. PMLP также имеет дело с потоком нелегальных мигрантов. Многие из тех, кто въехал в Латвию на законных основаниях, ведут себя так, что им предписывается немедленно покинуть страну.

Ухудшение отношений между Латвией и Россией с ее придатком - Белоруссией - отразилось на трудовой миграции. В результате на смену трудовым мигрантам, неотличимым от коренного населения Латвии, приходят люди, внешность которых отражает их южное происхождение. Местные жители спрашивают у властей, насколько законно пребывание здесь мигрантов, которые, по крайней мере в центре Риги, бросаются в глаза. PMLP - главный орган, к которому обращаются с подобными вопросами. В частности, речь идет о молодых людях из Индии и соседних стран, которые поступают в латвийские университеты, но, судя по всему, их чаще можно увидеть на улицах, чем в аудиториях. Госпожа Розе рассказала о том, как улучшается обмен информацией с университетами, сообщающими о пропавших студентах, то есть об отчислении из вузов с последующим выдворением из страны.

Проблемы иммиграции также усугубляются выходцами из Средней Азии, которыми латвийские предприниматели заменяют трудовых мигрантов из России. Приток украинцев не смог заполнить все рабочие места или компенсировать убыль населения.

Тем не менее, Латвия в мире считается привлекательной страной, как сама по себе, так и в качестве двери в Европейский Союз. В прошлом году было зарегистрировано в общей сложности около 1 600 просителей убежища, а в этом году их уже 710. Большинство заявлений отклоняются, но в этом году 49 человек были признаны беженцами, а еще 78 получили временное право на пребывание в Латвии. Иностранцы, оказавшиеся здесь, затягивают процесс получения убежища на как можно более долгий срок.

Разговоры о все более строгих правилах приема иностранцев набирают обороты в ЕС, но, скорее всего, они приведут лишь к раздуванию бюрократических процессов, хотя это и намечено на 2026 год. Деньги на эти дополнительные процедуры придется искать уже в следующем году.