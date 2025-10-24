Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Как перевод часов влияет на ваше здоровье? Мнение экспертов

Euronews 24 октября, 2025 13:54

Для настроения 0 комментариев

Переход на зимнее время имеет меньше последствий для организма, чем на летний, который связывают с ростом числа сердечных приступов и дорожно-транспортных происшествий. Каждый год, когда в октябре стрелки часов переводятся назад, многие жители планеты радуются "лишнему часу" сна.

По мнению экспертов, осенний переход гораздо мягче, чем весенний, но он не совсем безвреден. Сдвиг нарушает наш циркадный ритм - 24-часовой естественный механизм в нашем организме, который регулирует сон, концентрацию внимания, выработку гормонов и настроение. 

"В каждой клетке тела есть циркадные часы, но есть и основные часы: группа нейронов в мозге, которая автоматически следит за светом, рассветом, закатом и темнотой, благодаря сигналам, поступающих от глаз", - рассказал Euronews Health Тимо Партонен, доцент психиатрии в Университете Хельсинки.

"От того, насколько хорошо функционируют эти часы, зависит, насколько хорошо мы спим и какое у нас настроение. Вот почему это так важно", - добавил он.

Что такое сезонный перевод времени?

Это практика перевода часов на один час вперёд весной и обратно осенью, чтобы продлить вечерний световой день. Этой системы придерживается большая часть Европы, Северная Америка, часть Африки и Азии. В этом году стрелки переведут на один час назад в воскресенье, 26 октября. Несмотря на возможность поспать на час больше, некоторые люди больше других испытывают неудобства и дискомфорт в связи с таким резким переходом.

"В целом, несмотря на жалобы на то, что вечера становятся темнее, осенний перевод стрелок обычно воспринимается менее болезненно", - сказал Euronews Health профессор Малкольм фон Шанц, хронобиолог из Нортумбрийского университета.

"Те, кому это не нравится, в основном жалуются на то, что, едва они заканчивают работу, внезапно темнеет. Но здесь есть два момента. Во-первых, это просто отражение того, где мы живём: в это время года не хватает светового дня, чтобы и утром, и вечером было светло. Это не результат перевода часов, а просто география", - пояснил фон Шанц.

"Во-вторых, что на интуитивном уровне нам менее понятно, - биологически и физиологически свет утром для нас гораздо важнее", - сказал наш собеседник.

Партонен согласился с ним, сказав, что "к осеннему переводу часов легче приспособиться, потому что он даёт нам дополнительный час. Главным циркадным часам легче адаптироваться к новому расписанию". Однако он предупредил, что поначалу сон может быть не таким качественным, как в летние месяцы.

"Существует также риск, что люди не будут использовать дополнительный час для сна - вместо этого они будут ложиться спать позже и продолжать накапливать недосып. Смена времени могла бы стать возможностью наверстать упущенное, но большинство людей не используют её таким образом", - говорит он.

Как это влияет на наш организм?

Весенний перевод часов, который крадёт час сна, был связан с наблюдаемым ростом числа дорожно-транспортных происшествий, бессонницей и сердечными приступами (одно исследование, на которое ссылается Американский фонд сердца, показало, что число сердечных приступов в день, следующий за переходом на летнее время, увеличилось на 24%). Но октябрьский перевод стрелок тоже имеет последствия.

Исследование, проведённое в 2025 году Ливерпульским Университетом имени Джона Мурса и Оксфордским университетом, показало, что женщины чаще, чем мужчины, отмечают повышенное беспокойство, растерянность и стресс в последующие дни. Нарушение детского распорядка дня, например, более позднее отход ко сну и трудности с пробуждением, также способствовало стрессу в семьях.

Более широкие исследования в области здравоохранения указывают на то, что частая смена часов может нести в себе более серьёзные и долгосрочные риски.

Недавние результаты анализа, приведённые учёными Стэнфордского медицинского института, показал, что перевод часов два раза в год может привести к росту числа инсультов и ожирения. Авторы исследования сравнили три стратегии - постоянное стандартное время, постоянный переход на летнее время и нынешний полугодовой сдвиг - и пришли к выводу, что сезонные переводы являются наихудшим вариантом.

Проведя моделирование воздействия света, циркадного ритма и состояния здоровья жителей США, авторы исследования подсчитали, что переход на постоянное стандартное время может предотвратить около 300 000 инсультов в год и уменьшить риски ожирения у 2,6 миллиона человек. Постоянный переход на летнее время позволил бы достичь примерно двух третей этих показателей, говорится в исследовании.

Стоит ли отказаться от перехода на летнее время?

Многие учёные и организации, занимающиеся вопросами сна, в том числе Британское общество сна, которое в прошлом году сделало официальное заявление по этому поводу, выступают за отмену двухгодичной смены часов в пользу постоянного стандартного времени.

Европейский союз предложил прекратить сезонные переводы часов в 2018 году, и хотя Европейский парламент в принципе поддержал это предложение, страны-члены не смогли прийти к общему решению.

Эксперты сходятся во мнении, что использование дополнительного часа для настоящего отдыха - вместо того, чтобы ложиться спать позже - может помочь сгладить переход.

"Ложитесь спать пораньше", - советует доктор Партонен.

"Если перевод часов происходит в ночь с субботы на воскресенье, ложитесь спать в субботу в своё обычное время или чуть раньше. Таким образом, вы сможете использовать дополнительный час для сна и уменьшить недосып".

«Ride» снова разрешили работать, компания ожидает таких же требований к другим операторам

Важно 20:22

Важно 0 комментариев

Центр по защите прав потребителей (PTAC) согласовал с оператором электровелосипедов общего пользования Ride Mobility ("Ride") новый механизм проверки возраста пользователей и разрешил компании возобновить оказание услуг, сообщается на сайте PTAC.

Читать
Загрузка

Латышским языком владеют 97% латвийцев, утверждает член правления Национального объединения

Важно 20:21

Важно 0 комментариев

Депутат Сейма от Национального объединения Артурс Бутанс 23 октября  заявил в посте в X (Twitter), что в Латвии 97% жителей понимают и используют латышский язык. 

Читать

Каждый пятый латвиец считает себя бедным — Евростат

Важно 20:20

Важно 0 комментариев

Пятая часть жителей Латвии считает себя бедными — показал отчёт Eurostat за 2024 год. Согласно исследованию, 22 % латвийцев ощущают, что живут хуже большинства, тогда как средний показатель по Евросоюзу составляет 17,4 %.

Читать

Врачи: людям старше 60 лет нужны усиленные вакцины от гриппа

Азбука здоровья 19:03

Азбука здоровья 0 комментариев

Иммунная система человека с возрастом теряет способность полноценно реагировать на прививки, поэтому после 60 лет обычные вакцины от гриппа перестают обеспечивать защиту на весь сезон. Для этой группы в Латвии уже третий год применяются усиленные дозы — они работают заметно эффективнее.

Читать

Поднял камешек на пляже и застрял на курорте

Важно 18:39

Важно 0 комментариев

Известный в Литве бариста и предприниматель Арнас Урбанавичюс, основатель компании Kavos broliai («Кофейные братья»), оказался в сложной ситуации в Турции: его не выпускают из страны после того, как в багаже семьи был найден камень, который один из его сыновей нашёл на пляже.

Читать

Популярный латвийский музыкант экономит на шампуне. Почему?

Важно 18:38

Важно 0 комментариев

Лидер группы “Dzeltenie pastnieki” Ингус Баушкенекс признался, что сегодня живёт очень скромно и тщательно следит за расходами. В интервью изданию “Privātā Dzīve” музыкант рассказал, что уже двадцать лет живёт в центре Риги, и именно аренда квартиры остаётся самым тяжёлым пунктом бюджета.

Читать

Ловят другие — а исчезает с нашего стола: Латвия пытается удержать треску и салаку на столе латвийцев

Новости Латвии 18:38

Новости Латвии 0 комментариев

Министр земледелия Армандс Краузе 27 октября отправится в Брюссель, где на заседании Совета министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС будут обсуждаться квоты на вылов рыбы в Балтийском море в 2026 году. Главный вопрос — предложение Еврокомиссии сократить возможности вылова для латвийских рыбаков, несмотря на то, что крупнейший ущерб запасам наносят не они.

Читать