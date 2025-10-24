Как перевод часов влияет на ваше здоровье? Мнение экспертов

По мнению экспертов, осенний переход гораздо мягче, чем весенний, но он не совсем безвреден. Сдвиг нарушает наш циркадный ритм - 24-часовой естественный механизм в нашем организме, который регулирует сон, концентрацию внимания, выработку гормонов и настроение.

"В каждой клетке тела есть циркадные часы, но есть и основные часы: группа нейронов в мозге, которая автоматически следит за светом, рассветом, закатом и темнотой, благодаря сигналам, поступающих от глаз", - рассказал Euronews Health Тимо Партонен, доцент психиатрии в Университете Хельсинки.

"От того, насколько хорошо функционируют эти часы, зависит, насколько хорошо мы спим и какое у нас настроение. Вот почему это так важно", - добавил он.

Что такое сезонный перевод времени?

Это практика перевода часов на один час вперёд весной и обратно осенью, чтобы продлить вечерний световой день. Этой системы придерживается большая часть Европы, Северная Америка, часть Африки и Азии. В этом году стрелки переведут на один час назад в воскресенье, 26 октября. Несмотря на возможность поспать на час больше, некоторые люди больше других испытывают неудобства и дискомфорт в связи с таким резким переходом.

"В целом, несмотря на жалобы на то, что вечера становятся темнее, осенний перевод стрелок обычно воспринимается менее болезненно", - сказал Euronews Health профессор Малкольм фон Шанц, хронобиолог из Нортумбрийского университета.

"Те, кому это не нравится, в основном жалуются на то, что, едва они заканчивают работу, внезапно темнеет. Но здесь есть два момента. Во-первых, это просто отражение того, где мы живём: в это время года не хватает светового дня, чтобы и утром, и вечером было светло. Это не результат перевода часов, а просто география", - пояснил фон Шанц.

"Во-вторых, что на интуитивном уровне нам менее понятно, - биологически и физиологически свет утром для нас гораздо важнее", - сказал наш собеседник.

Партонен согласился с ним, сказав, что "к осеннему переводу часов легче приспособиться, потому что он даёт нам дополнительный час. Главным циркадным часам легче адаптироваться к новому расписанию". Однако он предупредил, что поначалу сон может быть не таким качественным, как в летние месяцы.

"Существует также риск, что люди не будут использовать дополнительный час для сна - вместо этого они будут ложиться спать позже и продолжать накапливать недосып. Смена времени могла бы стать возможностью наверстать упущенное, но большинство людей не используют её таким образом", - говорит он.

Как это влияет на наш организм?

Весенний перевод часов, который крадёт час сна, был связан с наблюдаемым ростом числа дорожно-транспортных происшествий, бессонницей и сердечными приступами (одно исследование, на которое ссылается Американский фонд сердца, показало, что число сердечных приступов в день, следующий за переходом на летнее время, увеличилось на 24%). Но октябрьский перевод стрелок тоже имеет последствия.

Исследование, проведённое в 2025 году Ливерпульским Университетом имени Джона Мурса и Оксфордским университетом, показало, что женщины чаще, чем мужчины, отмечают повышенное беспокойство, растерянность и стресс в последующие дни. Нарушение детского распорядка дня, например, более позднее отход ко сну и трудности с пробуждением, также способствовало стрессу в семьях.

Более широкие исследования в области здравоохранения указывают на то, что частая смена часов может нести в себе более серьёзные и долгосрочные риски.

Недавние результаты анализа, приведённые учёными Стэнфордского медицинского института, показал, что перевод часов два раза в год может привести к росту числа инсультов и ожирения. Авторы исследования сравнили три стратегии - постоянное стандартное время, постоянный переход на летнее время и нынешний полугодовой сдвиг - и пришли к выводу, что сезонные переводы являются наихудшим вариантом.

Проведя моделирование воздействия света, циркадного ритма и состояния здоровья жителей США, авторы исследования подсчитали, что переход на постоянное стандартное время может предотвратить около 300 000 инсультов в год и уменьшить риски ожирения у 2,6 миллиона человек. Постоянный переход на летнее время позволил бы достичь примерно двух третей этих показателей, говорится в исследовании.

Стоит ли отказаться от перехода на летнее время?

Многие учёные и организации, занимающиеся вопросами сна, в том числе Британское общество сна, которое в прошлом году сделало официальное заявление по этому поводу, выступают за отмену двухгодичной смены часов в пользу постоянного стандартного времени.

Европейский союз предложил прекратить сезонные переводы часов в 2018 году, и хотя Европейский парламент в принципе поддержал это предложение, страны-члены не смогли прийти к общему решению.

Эксперты сходятся во мнении, что использование дополнительного часа для настоящего отдыха - вместо того, чтобы ложиться спать позже - может помочь сгладить переход.

"Ложитесь спать пораньше", - советует доктор Партонен.

"Если перевод часов происходит в ночь с субботы на воскресенье, ложитесь спать в субботу в своё обычное время или чуть раньше. Таким образом, вы сможете использовать дополнительный час для сна и уменьшить недосып".