«Как на пособие в 171 евро вырастить ребенка?» Комментирует министр благосостояния

В прошлом году родился 12 571 ребенок - на 13,2% (то есть на 1919 новорожденных) меньше, чем в 2023-м. Что делать, чтобы способствовать рождаемости? Универсального ответа на этот вопрос нет. Президент Латвии Эдгар Ринкевич тоже заявил, что одной-единственной волшебной палочки для этого не существует: демографический кризис невозможно преодолеть улучшением какой-то одной услуги или повышением пособия.

В эфире программы Uz līnijas на TV24 министру благосостояния Рейнису Узулниексу зрительница задала прямой вопрос: "Как молодая мамочка на 171 евро может вырастить ребенка? Если можете это сказать, то вы гений".

"171 евро - это пособие по уходу за ребенком. Поэтому моя цель - повысить это пособие до 420 евро в месяц, так как его получают все молодые родители независимо от их социальных взносов. Почему именно 420 евро? Это половина медианного дохода - 840 евро, а это означает - если растут доходы, с ними вместе растет и пособие, чтобы не было такого: в какой-то год даем и потом на 10 лет забываем - ведь у нас есть пособия, которые давно не пересматривались. Так что при росте доходов в стране увеличится и пособие", - отвечает министр. Он уверен, что эта цель осуществится.