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Как четыре Лиепаи: как идёт строительство нового военного полигона в Селии?

© LETA 3 февраля, 2025 10:28

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии есть несколько военных полигонов, которые используют для учений армия, Земессардзе, обучающиеся тут украинские солдаты и наши партнеры по НАТО. После решения разместить здесь еще больше иностранных военнослужащих существующие учебные полигоны стали слишком тесными, вот почему строится новый, в Селии.

Если ранее планировалось, что канадские и, возможно, другие солдаты переедут на постоянное проживание рядом с полигоном в Екабпилс или Айзкраукле, то теперь ясно, что этого не произойдет.

Руководители краев утверждают, что никто им об этом открыто не говорил.

Военный полигон в Селии расположен на территории Айзкраукльского и Екабпилсского краев. Его площадь превышает 25 тыс. га, или 256 квадратных метров - это как четыре Лиепаи.

Полигон станет крупнейшим армейским учебным полигоном в странах Балтии. Все работы должны быть полностью завершены к 2030 году.

Территория должна быть благоустроена, системы мелиорации - построены. Здесь планируются казармы, столовая, склады боеприпасов, несколько стрельбищ, полигон для стрельбы из крупнокалиберных артиллерийских орудий и многое другое.

Ориентировочная стоимость строительства и различных работ по благоустройству территории значительна - около 700 миллионов евро. Деньги предоставят и Латвия, и союзники.

На одном из объектов полигона побывала передача "Nekā personīga". Как сообщили журналисты, "Latvijas valsts meži" свалили деревья, но бревна с места будущего строительства еще не вывезены, на территории полно пней, и пока она совсем не похожа на стрельбище.

ФОТО имиджевое

(Lsm.lv)

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