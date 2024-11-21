Как четыре? А почему на карте их пять? География Латвии иногда может быть очень причудливой

Все три ответа правильные, что и дает возможность учителю при желании признать любой ответ неправильным: нет, не в Первую мировую, а в 1916 году. Или наоборот.

Ну, а теперь задачка из области географии. «В Латвии четыре края: .....» Вроде бы ничего сложного, только вот на карте их пять. То есть любой вписанный ответ будет неправильным, ибо один край автоматически исключается.

Ну, а если на следующей странице будет изображение Милды с тремя звездами в руках, символизирующими края Латвии, то у ребенка может и когнитивный диссонанс возникнуть. Кому верить? Карте? Надписи под картой? Или создателям памятника Свободы?