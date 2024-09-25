К стоматологу со справкой от психиатра: новые правила для лечения зубов под наркозом

Цель подобной практики — убедить родителей водить своих детей к зубному врачу и гигиенисту в как можно более раннем возрасте. Пересмотреть правила Службу здравоохранения убедили Стоматологический институт университета имени Страдиня вместе с Латвийской ассоциацией зубных врачей.

Теперь адекватность предоставления услуг общего наркоза, в том числе в связи с лечением зубов, будут оценивать по одиннадцати клиническим критериям. В случае, если ребенок не соответствует этим критериям, но врач считает, что у него может быть дентофобия, будет необходимо обратиться к психиатру, который проверит ребенка.

На данный момент немедленно начать лечение зубов под общим наркозом тоже нельзя — до этого нужны обследования и справки. Это — защитный механизм от того, чтобы например, ради лечения одного сломанного зуба ребенку не давали общий наркоз. Представитель Национальной службы здравоохранения Линда Целминя-Кезе пояснила, как будет работать новая система.

«Заключение психиатра для получения услуги с общей анестезией необходимо только в том случае, если ребенок не соответствует ни одному из определенных клинических критериев — если у него дентофобия. Но в тоже время дентофобия — это не только боязнь зубного врача, это диагноз, серьезное заболевание, которое требует лечения. По этой причине тех, кому показан этот общий наркоз, очень мало. И не будет такого, что родители выстроятся в очереди к психиатрам за получением справок о дентофобии».

Кезе подчеркнула, что новая услуга не будет доступна для всех детей после семи лет, которые посещают зубного врача. Одной из причин нововведений также является волнение зубных врачей по поводу частого применения общего наркоза. У родителей становится в порядке вещей настаивать на общем наркозе при лечении одного зуба — хотя ранее эта серьезная процедура применялась при лечении не менее чем четырех-пяти зубов.

Однако представитель Латвийской ассоциации зубных врачей Андис Паэглитис считает, что это необоснованные страхи. Общий наркоз — не повседневная процедура. Чаще всего она удобна для самих врачей, которые могут вылечить несколько зубов за раз, и это также успокаивает родителей. Паэглитис пояснил, почему речь идет о возрасте семи лет:

«Важно отметить, что в шесть-семь лет, как мы знаем, дети могут быть очень беспокойными, и мы часто допускаем возможность наркоза — особенно если ребенок приехал из края, где, возможно, сложно попасть к стоматологу. Но если после шести лет, после семи лет ребенку нужен наркоз — то должна быть веская причина, потому что обычно дети к этому возрасту уже привыкают к [местным] наркозам, если семья ходит к своему стоматологу».

Паеглитис подчеркнул, что важно не допускать необоснованного применения наркоза. Это не должно мешать лечению — но важно понять, почему общий наркоз нужен (и нужен ли), если ребенок не соответствует одному из одиннадцати клинических критериев.