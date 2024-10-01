Израиль начнёт «ограниченную наземную операцию» в Ливане в ближайшее время: США предупреждены

По словам собеседника издания, планируемая Израилем операция «будет менее масштабной», чем война с «Хизбаллой» в 2006 году. Она будет сосредоточена на уничтожении инфраструктуры группировки вдоль границы, чтобы «устранить угрозу» для жителей приграничных регионов Израиля.

Еще один американский чиновник рассказал, что Израиль готов начать «ограниченное наземное вторжение» на юге Ливана в «ближайшее время»,

Источники ABC News утверждали, что израильские военные «уже начали или в самое ближайшее время начнут» небольшие операции в приграничных районах Ливана с целью уничтожения позиций «Хизбаллы». По словам собеседников канала, Израиль еще не решил окончательно, начинать ли наземное вторжение.

17 и 18 сентября в Ливане произошла серия взрывов пейджеров и раций, которые «Хизбалла» использует для оперативной связи. «Хизбалла» обвинила в организации атаки Израиль, власти которого не брали на себя ответственность за эту операцию.

Вечером 27 сентября Армия обороны Израиля нанесла авиаудар по штабу «Хизбаллы» в южном пригороде Бейрута Дахия, а затем еще по ряду объектов там же. В результате удара был убит лидер «Хизбаллы» Хасан Насралла.