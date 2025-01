Израиль мог начать поставки российского оружия Украине

Израиль, судя по информации из открытых источников, приступил к поставкам Украине российского оружия, захваченного Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе боевых действий на Ближнем Востоке. Об этом сообщил в субботу, 25 января, проект OSINTdefender, занимающийся анализом военных конфликтов в Европе и других регионах мира.

Since Sunday, several C-17 Military Transports with the U.S. Air Force have flown from Ramstein Air Base in Germany, to Hatzerim Airbase in Southern Israel, before then flying to Rzeszów in Eastern Poland, which serves as the Hub for almost all Military Aid provided by the U.S.… pic.twitter.com/FTUD06prIX