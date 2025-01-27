Израиль мог начать поставки российского оружия Украине

Израиль, судя по информации из открытых источников, приступил к поставкам Украине российского оружия, захваченного Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе боевых действий на Ближнем Востоке. Об этом сообщил в субботу, 25 января, проект OSINTdefender, занимающийся анализом военных конфликтов в Европе и других регионах мира.

Since Sunday, several C-17 Military Transports with the U.S. Air Force have flown from Ramstein Air Base in Germany, to Hatzerim Airbase in Southern Israel, before then flying to Rzeszów in Eastern Poland, which serves as the Hub for almost all Military Aid provided by the U.S.… pic.twitter.com/FTUD06prIX — OSINTdefender (@sentdefender) January 24, 2025

По его данным, на этой неделе несколько военно-транспортных самолетов Boeing C-17 ВВС США вылетели с авиабазы Рамштайн в Германии на авиабазу Хацерим на юге Израиля, после чего направились в город Жешув на юго-востоке Польши. Этот населенный пункт является ключевым логистическим центром для военной помощи, предоставляемой Украине США и странами НАТО.

Среди возможных поставок - танки, ракеты и боеприпасы

Что именно перевозили самолеты, неизвестно. Официального подтверждения информации пока нет. Ранее сообщалось, что Израиль рассматривает возможность передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ) оружия российского производства, захваченного в Ливане и Сирии.

Среди возможных поставок - танки, противотанковые управляемые ракеты и боеприпасы. "Это в дополнение к нескольким батареям зенитных ракетных комплексов Patriot, которые израильские военно-воздушные силы готовились вывести из эксплуатации и которые они также думали передать Украине", - отмечает OSINTdefender.