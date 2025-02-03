Изменяется маршрут рижского автобуса № 56

В направлении Даугавгривы автобус будет следовать по маршруту до улицы Волгунтес, далее по улице Волгунтес, улице Руцавас, улице Шампетерас, улице Засулаука и далее по маршруту.

На объездной дороге автобусы маршрутов 8 и 44 будут останавливаться на остановке «Rucavas iela», а маршрутов 63 — на остановке «Šampēteris» и «Zasulauka iela».

Остановка «Улица Засулаука» на улице Засулаука будет закрыта. На объездном маршруте автобус не будет останавливаться на остановках «Ирлавас иела» и «Руцавас иела» на улице Волгунтес.

В направлении Зиепниеккалнса автобус будет следовать по маршруту до улицы Засулаука, далее по улице Засулаука, улице Шампетера, улице Руцавас и далее по маршруту.

На объездной дороге автобус будет останавливаться на остановке «Šampēteris» маршрута 63 и на временной остановке «Rucavas iela» на улице Rucavas iela перед перекрестком с улицей Volguntes iela.

Автобус не будет останавливаться на остановках «Ирлавас иела» и «Руцавасийела» на улице Волгунтес.