Изменения налога на рабочую силу дошли до правительства: министры готовы их рассмотреть в деталях

Правительство планирует рассмотреть доклад на заседании в четверг, 19 сентября.

Доклад подготовлен в соответствии с планом пересмотра налогов, концептуально одобренным Национальным трехсторонним советом по сотрудничеству. Ожидается, что налоговые изменения приведут к увеличению нетто-дохода почти 95% работающих, или всех, кто получает до 4000 евро в месяц, причем наибольшее увеличение коснется работников с зарплатами до 2500 евро.

Как отметили в Минфине, предложенные изменения упростят налоговую систему и, помимо снижения налогов на рабочую силу, будут способствовать росту частного потребления и инвестиций, росту конкурентоспособности Латвии по затратам на рабочую силу с другими странами Балтии, что будет стимулировать экономический рост.

С 2025 года планируется ввести фиксированный необлагаемый минимум для всех зарплат в размере 510 евро в месяц, в 2026 году он будет увеличен до 550 евро, а в 2027 году - до 570 евро. Необлагаемый минимум для пенсионеров в следующем году повысится с 500 до 1000 евро в месяц. Минимальная зарплата вырастет с 700 евро до 740 евро, в 2026 году - до 780 евро, в 2027 году - до 820 евро, а в 2028 году - до 860 евро в месяц.

Чтобы сбалансировать необлагаемый минимум со ставками подоходного налога с населения (ПНН) и упростить систему налогов на рабочую силу, для доходов до 105 300 евро в год (8775 евро в месяц) планируется ввести единую ставку ПНН в размере 25,5%, а для доходов свыше 8775 евро в месяц будет сохранен налог солидарности в размере 33%.

Для компенсации сокращения бюджетных доходов из-за изменений налогов на рабочую силу планируется перенести со второго пенсионного уровня на первый 1 процентный пункт отчислений, изменив пропорцию на 15% и 5%. Такое решение будет применяться временно - с 1 января 2025 года до 31 декабря 2028 года.

Для достижения целей Европейского союза по обеспечению климатической нейтральности планируется постепенное повышение ставок акцизов на топливо. Также будут повышены ставки акциза на безалкогольные напитки с повышенным содержанием сахара, на алкогольные напитки, включая пиво, табачные изделия, электронные сигареты и др. Налоговые изменения предусматривают также повышение ставок на эксплуатацию транспортных средств предприятий и налога на лотереи.

Изменения налоговой политики планируется утвердить в составе пакета законопроектов, сопровождающих бюджет на 2025 год.

По расчетам Минфина, планируемые изменения налогов на рабочую силу в 2025 году приведут к дефициту бюджета в размере 87,1 млн евро, а компенсирующие меры принесут дополнительные доходы в размере 103 млн евро.