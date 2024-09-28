Из-за загоревшегося электрооборудования из общественного здания в Риге эвакуировали 30 человек

В подвале 6-этажного здания на ул. Элизабетес загорелось электрооборудование.

До прибытия сотрудников ГПСС из здания эвакуировались 20 человек, еще десятерых эвакуировали пожарные.

За прошедшие сутки не было зарегистрировано пожаров, в которых пострадали люди.

Как сообщается, в ГПСС поступило 70 вызовов, в том числе 14 на пожары и 44 на спасательные работы, еще 12 вызовов оказались ложными.